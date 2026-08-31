«Una base aerea per l’antincendio» 

«Se ci fosse stata una flotta aerea di stanza all’aeroporto di Tortolì, oggi non staremmo a contare danni così ingenti». Raffaele Sestu versa lacrime davanti ai boschi di Arzana distrutti dalle fiamme. Il presidente delle Pro loco sarde apre la riflessione sull’opportunità di potenziare la macchina dell’antincendio in Ogliastra. In occasione della visita dell’assessora all’Ambiente, Rosanna Laconi, il consigliere regionale, Salvatore Corrias, ha rilanciato l’idea di mettere a disposizione della Protezione civile lo scalo. Disponibilità peraltro già concessa con una pec trasmessa, venerdì mattina, qualche ora prima dell’incendio, da Aliarbatax allo stesso Assessorato: «Concediamo la piena disponibilità dello scalo quale infrastruttura di appoggio per il rischieramento, il rifornimento e la sosta operativa dei mezzi aerei impiegati nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi, nonché nelle emergenze di protezione civile e nel presidio dei litorali», hanno detto il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, e il manager di Aliarbatax, Riccardo Falchi. Marco Pinna, vicesindaco e assessore comunale all’Ambiente, oltre che componente della Protezione civile di Arzana, sa che Arzana è stata colpita nel cuore: «È una cicatrice profonda, un danno incalcolabile. Le nostre generazioni non vedranno più l’habitat naturale che abbiamo ammirato fino al 27 agosto». Ma c’è anche l’altra dimensione, quella positiva, che Pinna vuole esaltare: «La solidarietà. Tutti sono stati disponibili, si è sentita l’unione della comunità e abbiamo ricevuto vicinanza anche da fuori Ogliastra». (ro. se.)

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