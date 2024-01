«Una barriera inutile e pericolosa» 

La barriera di Margine Rosso? «Non va rimessa ma sostituita con un guard rail».Dopo l’incidente del primo giorno del nuovo anno, che ha visto un automobilista perdere il controllo della sua vettura finendo contro la ringhiera che sovrasta la spiaggia, interviene Michele Vacca dell’associazione Motocilisti Incolumi. «Nell'incidente di lunedì, solo il caso ha evitato che l’auto volasse nella spiaggia di sotto, rischiando di uccidere un passante o che l’autista venisse trafitto dalle parti che compongono la ringhiera».

Questo perché, aggiunge zle ringhiere non sono barriere di sicurezza. Impediscono ai pedoni di cadere, ma non trattengono i veicoli: non assicurano l'incolumità agli occupanti dei veicoli e non sono state sottoposte a prove d'impatto. Una uguale, sul ponte di Mestre, è stata buttata giù dall'autobus che andava ad appena 6 chilometri orari».

Un altro elemento è il traffico «considerevole di camion e autobus in via Leonardo da Vinci. Ogni giorno passano ben 94 corse di pullman. Serve una sostituzione con un guardrail in acciaio che sia dotato del dispositivo salva motociclista che impedisce a chi sta in sella a bici e moto di sbattere sui paletti o volare giù». Non andrebbe invece bene «una barriera di legno per via della vicinanza del mare perché la salsedine lo rovina. Basta vedere le barriere che si trovano al Poetto che sono in condizioni disastrose e non sono in grado di svolgere la loro funzione. Nel tratto del Margine Rosso poi ogni volta che c’è mare grosso le ondate arrivano sulla strada e bagnano la ringhiera». (g. da.)

