Baunei.
11 dicembre 2025 alle 00:21

Una barriera contro gli incendi 

Gli orti a valle sono scomparsi, il bosco rappresenta un pericolo 

Disboscare una fascia di territorio a valle del centro abitato lunga 1800 metri e larga quanto un campo di calcio, per evitare drammatiche conseguenze in caso di incendio. È il cuore del progetto “Firewise- Abistu” presentato martedì dal Comune, in collaborazione con Forestale e Istituto per la Bioeconomia del Cnr di Sassari. L’incontro era finalizzato a sensibilizzare la popolazione sulla “urgente necessità di realizzare fasce di discontinuità vegetazionale a tutela del centro urbano” e nel contempo illustrare le conseguenti nuove opportunità di sviluppo agropastorale dei terreni interessati dall’intervento.

Allarme rosso

Dopo i saluti del sindaco Stefano Monni ha preso la parola Francesco Frau, Direttore dell’Ispettorato del Corpo Forestale, che confrontando foto aeree degli anni Ottanta con immagini attuali ha messo in risalto come «la scomparsa degli orti, dei vigneti e degli oliveti un tempo presenti a valle del paese ha creato una situazione pericolosissima in caso di incendio, causa avanzamento del bosco».

I pericoli in caso di incendio sono stati illustrati da Salvatore Cabiddu, responsabile del servizio antincendio della Forestale: «In questa situazione le lingue di fuoco diverrebbero incontrollabili, perché il bosco in queste condizioni, in caso di incendio, è in grado di scatenare una potenza termica di 40 mila kw a metro lineare».

L’esempio Toscana

Sul problema degli incendi di enormi dimensioni, sempre più frequenti negli ultimi anni, si è soffermata Valentina Bacciu, del Cnr di Sassari, che ha illustrato simili progetti di prevenzione già messi in atto in Toscana, che nel settore sono ormai punti di riferimento: «Si tratta di progetti definiti di Autoprotezione, perché è la cittadinanza stessa che si attiva per scongiurare il pericolo di grandi incendi, intervenendo nella pulizia e nella valorizzazione delle terre limitrofe agli abitati».

In chiusura il sindaco Monni ha spiegato come si svilupperà concretamente il progetto: «Il primo passaggio sarà quello di contattare i proprietari dei terreni interessati al fine di verificare la loro disponibilità a partecipare attivamente all’iniziativa in alternativa si valuteranno ulteriori opzioni che possano comunque far raggiungere l’obiettivo – ha chiarito Monni - questa iniziativa per noi ha la massima priorità».

