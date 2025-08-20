Una barca di dodici metri si incaglia in una secca 

Paura nella tarda mattinata di ieri a Porto Ottiolu, dove una barca a vela di circa 12 metri si è incagliata in una secca, poco lontano dall’ingresso del approdo turistico. La prima segnalazione dell’incidente è delle 12,30, sul posto sono arrivati subito gli operatori della Guardia Costiera che hanno disposto l’intervento della squadra nautica del Presidio acquatico dei Vigili del Fuoco di Budoni. Una squadra ha raggiunto l’imbarcazione, a bordo di un gommone e di una moto d’acqua. I Vigili del Fuoco hanno prestato i primi soccorsi alle persone che erano nella barca a vela. A bordo c’erano tre membri dell’equipaggio che sono apparsi in buone condizioni di salute, ma spaventati. Le tre persone sono state trasportate a terra senza ulteriori conseguenze, non è stato necessario l’intervento di personale medico. La Guardia Costiera ha iniziato tutte le attività per accertare le cause dell’incidente. L’imbarcazione ha riportato danni di una certa gravità allo scafo. Non è chiaro se l’impatto su uno scoglio affiorante sia avvenuto in fase di movimento o se la barca a vela sia finita sulla secca mentre era in rada. Le indagini della Guardia Costiera in questi casi sono un atto dovuto.

