Una barca come casa, libertà e niente bollette 

Pontile con la lettera O di Otranto, numero cinquanta. Il postino ormai conosce a memoria l’indirizzo di Salvatore Pica, residente in una barca ormeggiata al porto di Villasimius «ma spesso la corrispondenza la lascia direttamente negli uffici della Marina, così fa prima». Lui, originario di Ercolano, una vita in Sardegna, 65 anni, da sei vive sulla Nena XIII, la barchetta che ha acquistato dopo essersi ritrovato senza una casa. Ed è lì – una cameretta, un letto e un cucinino - che dorme e si gode il sole.

La storia

«Risiedevo a Cagliari – racconta Pica – poi l’ultimo matrimonio è andato male e ho lasciato la casa. Un amico mi ha ospitato per tre mesi a Capitana. Sono stato bene ma ho pensato che sarebbe stato meglio cambiare aria e mi sono trasferito in Thailandia. Dopo altri otto mesi son tornato a Napoli, da mia madre. Eppure c’era sempre qualcosa che mi mancava, e cioè la Sardegna e il suo mare». Pica mise piede per la prima volta a Cagliari nel 1972. Un ragazzino che aiutava la famiglia nel mondo del commercio: abbigliamento, tessuti, oggetti per la casa. Un lavoro portato avanti per oltre quarant’anni, sino al 2015. In mezzo tre matrimoni, qualche disavventura e una grande passione per la pesca. «Quando ero a Napoli da mia mamma – prosegue il racconto – un amico di Cagliari mi ha proposto di stare in barca con lui a Villasimius per aiutarlo a pescare e fare manutenzione. Ho accettato e lì ho capito che vivere in barca poteva essere la soluzione a tutto».

La vita in barca

Nel 2018 il grande passo: «Mia madre mi ha prestato 5mila euro e ho acquistato la mia casa, la barchetta che mi accoglie ancora oggi. Mi son fatto la residenza e ho sistemato gli interni: la tv, un deumidificatore per scaldare, scodelle, pentolini. Una meraviglia, e sapete perché? Non mi arrivano bollette, non pago nulla se non l’affitto annuale alla Marina di Villasimius. L’unica mia preoccupazione è quella di mettere assieme i soldi per l’affitto. Purtroppo negli ultimi due anni è passato da 3300 euro a 4600 l’anno però con qualche sacrificio ce la farò». Si arrangia con piccoli lavoretti, sempre in porto: «Controllo le barche, le pulisco. E poi, quando capita, vado a pesca. Uso un gommone, la barca la tengo ormeggiata». Ha anche uno scooter grigio, vecchio ma luccicante: «Mi sposto con quello quando devo andare in paese a fare delle commissioni». L’inizio della sua vita da residente in barca non è stato facile. «Più che altro – ricorda – chi frequentava il porto era un po’ diffidente nei miei confronti. Poi mi hanno conosciuto e adesso tutti a Villasimius mi vogliono bene. Anzi, mi vogliono aiutare ma a me non piace chiedere. Preferisco, quando posso, aiutare io gli altri. E poi, ripeto, non mi manca nulla, sono felice».

Nessuna bolletta

Di certo non gli manca pagare una bolletta: «L’altro giorno mi hanno chiamato da un call center, volevano farmi un’offerta per cambiare fornitore di energia elettrica. Mi hanno chiesto il numero del contatore e io ripetevo sempre il numero 6. Il tipo del call center si è indispettito, mi ha detto che lo stavo prendendo in giro. Gli ho risposto che era lui che stava prendendo in giro me, io da sei anni non ho un contatore». Piccole soddisfazioni di una vita in barca. Ma poi «volete mettere dormire con il dondolio, cullati dal mare? Ho pace, sole e serenità. Resterò qui a Villasimius per sempre. E adesso scusate ma vado a farmi un tuffo, perché il mare d’inverno è ancora più bello».

