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Carloforte.
31 ottobre 2026 alle 00:16

Una barca a vela per gli studenti dell’istituto Nautico 

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Dalle aule al mare: per gli studenti dell’Istituto Nautico di Carloforte è arrivato il momento di mettere in pratica la teoria, cimentandosi in mare con la barca a vela in un progetto articolato di formazione scuola-lavoro dell’istituto, in collaborazione con la Lega Navale, la Guardia Costiera e la Delcomar.

L’imbarcazione su cui faranno pratica è la Beneteau, acquistata dalla Provincia. «L’acquisto di questa imbarcazione – dice il presidente Mauro Usai – rappresenta una scelta precisa: investire concretamente sui nostri giovani e sulla qualità della loro formazione. Vogliamo creare le condizioni affinché i nostri giovani possano vivere esperienze formative di alto livello». Per Daniela Massa, consigliere provinciale delegata alla Pubblica Istruzione, «questa imbarcazione non è soltanto un bene di grande valore economico ma soprattutto uno strumento prezioso di crescita e apprendimento». Il progetto prende il largo: «L’impegno richiesto ai ragazzi in queste settimane – dice la preside Sally Vallebona – è destinato a orientare in modo indelebile il loro percorso personale, sportivo e lavorativo. Al centro dell’esperienza c’è la vela, che si fa chiave d’accesso a tutte le professioni legate al mare». (a. pa.)

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