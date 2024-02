Una bara infuocata per 9 persone 

Madrid. Sono nove i corpi recuperati dai due palazzi bruciati nell’inferno di fuoco a Valencia. Tra loro una giovane coppia con i figlioletti di 3 anni e appena due settimane. Li hanno ritrovati nel bagno della loro casa, dove avevano disperatamente cercato un riparo dalle fiamme. Il dramma comincia a delineare nomi e storie, mentre è giallo sul poliuretano utilizzato come isolante per le facciate delle due torri residenziali divorate dal devastante rogo. «Questo materiale non era contemplato nel progetto di costruzione e nella licenza edilizia che prevedeva invece l’impiego di lana di roccia, un minerale ignifugo e non combustibile», assicura Vicente Terol, il presidente dell’Ordine di Architettura Tecnica di Valencia (Coat), con alla mano la documentazione, il rapporto tecnico e la certificazione finale delle opere edili del complesso. Che non esclude che nell’esecuzione dei lavori non sia stato rispettato l’utilizzo dei materiali segnalati.

«Due edifici all’avanguardia e singolari di 14 e 10 piani uniti da un ascensore panoramico nel Nou Campanar, accanto ai giardini di aranci del Tura e al futuro parco zoologico. Con eccellenti comunicazioni, centri commerciali, le migliori scuole». Così l’immobiliare Fbex promuoveva il “condominio esclusivo” con complessivi 138 appartamenti, che ospitavano 350 persone, edificato nel 2008, già allora a 6 mila euro al metro quadro, in pieno boom speculativo edilizio. Alla fine, la promozione immobiliare, finanziata da Banesto, fu consegnata alla banca in cambio di un debito milionario contratto per l’impossibilità di vendere le case. E Fbex, dopo il fallimento, è stata definitivamente liquidata nel 2022, lasciando 400 milioni di debito in parte a carico della “bad bank” delle casse pubbliche. Il complesso è arso giovedì sera come un fiammifero in poche ore. E la titolare della sezione numero 10 del tribunale di Valencia, che ha aperto un’inchiesta - secretata anche per proteggere la privacy della vittime e dei familiari - vuole accertare perché. Sia le cause che hanno provocato il rogo sia quelle della sua rapidissima propagazione, difficilmente dovuta solo alle raffiche di vento di ponente che in quel momento soffiavano a 60 chilometri orari.

