Una banda da dieci milioni di euro  

Gli assalti ai furgoni portavalori e ai caveau messi a segno in Sardegna tra il 2013 e il 2016 avevano una regia ogliastrina. Le sentenze di condanna sono passate in giudicato a gennaio scorso, quando la Cassazione ha confermato, salvo qualche eccezione, le decisioni della Corte d’Appello di Cagliari. In origine la Dda di Cagliari aveva contestato alla banda 12 rapine (alcune delle quali fallite) a market, centri commerciali, istituti di vigilanza e portavalori. In Cassazione è caduta l’accusa relativa al colpo nella sede della Mondialpol di Arzachena (fallito nel luglio 2015). In tutte le circostanze in cui secondo i giudici l’organizzazione degli assalti aveva una matrice ogliastrina, con l’ex vicesindaco di Villagrande, Giovanni Olianas considerato la mente della banda, mai nessuno è rimasto ferito. Il bottino complessivo degli assalti fu di oltre 10 milioni di euro.

Le condanne

A giugno 2020, in occasione della requisitoria davanti alla Corte d’Appello di Cagliari, il sostituto procuratore generale Michele Incani aveva tracciato il profilo di Giovanni Olianas, 58 anni: «Aveva due facce: irreprensibile amministratore pubblico e dipendente di Forestas e quella impresentabile di freddo organizzatore ed esecutore delle più efferate azioni criminose». Quando, il 19 marzo 2016, erano stati firmati 23 ordini d’arresto la banda era pronta a un assalto a Voghera. Cosicché gli inquirenti diedero un’accelerata all’operazione per sventare il piano criminale. La banda operava da qualche anno e una parte del bottino era stato investito nell’acquisto di droga e immobili. Giovanni Olianas, era anche il proprietario di un resort a Cardedu, intestato a un prestanome, si era costruito una villa dove - è stato sostenuto dall’accusa e confermato dai magistrati che si sono espressi nei vari gradi di giudizio - faceva le riunioni per organizzare le rapine e nascondeva parte dei soldi.

Le accuse

La Cassazione ha confermato le condanne per Giovanni Olianas (lieve sconto di pena da 28 a 27 anni, 5 mesi e 15 giorni), Luca Arzu (da 30 a 29 anni e 9 mesi), 51 anni, di Talana, e gli altri membri della banda ogliastrina specializzata in assalti ai portavalori. Gli imputati erano accusati dalla Direzione distrettuale antimafia di aver messo in piedi un’organizzazione specializzata in assalti ai furgoni blindati in cui sarebbero state utilizzate anche armi da guerra. Gli episodi per cui sono stati condannati in via definitiva si sono verificati tra ottobre 2013 e marzo 2016. Riguardano la rapina alla sede della Vigilanza Sardegna di Nuoro (14 ottobre 2013, con un bottino di 5 milioni di euro), il tentativo d’assalto alla Mondialpol di Arzachena (27 luglio 2015), il colpo al portavalori della Vigilpol sulla strada statale 131 a Bonorva (primo settembre 2015, bottino 500 mila euro), le tentate rapine a portavalori a Siligo e Barbusi (il 23 novembre e il primo dicembre 2015) e gli assalti falliti ad altri blindati Mondialpol (il 7 dicembre 2015 sulla Ardara-Siligo e il 21 dicembre 2015 sulla Sassari-Olbia).