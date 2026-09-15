Una banca al posto dell’ex bar Europa 

La dove c’era il bar Europa, tra via Alghero e piazza Repubblica, ora c’è la nuova filiale di Banca Generali Private. Ieri l’inaugurazione della sede nello spazio che per tanti anni è stato punto d’incontro. Il locale conosciuto da tantissimi cagliaritani inizialmente era in via Alghero, all’angolo con via Dante, ed era anche tabaccheria. Poi il trasferimento nella piazzetta tra via Alghero e via Grazia Deledda e la chiusura in epoca Covid.

Da ieri, dopo un intervento di ristrutturazione, c’è dunque la nuova filiale di Banca Generali Private: nasce da un importante intervento di riprogettazione degli spazi e offre ambienti moderni e tecnologicamente all’avanguardia, postazioni operative e uno sportello bancario a disposizione della clientela.Attivi anche dieci private banker, oltre al personale di cassa.

L’inaugurazione si è svolta alla presenza del vicedirettore generale di Banca Generali Marco Bernardi, il responsabile di Toscana, Lazio e Sardegna, Federico Baiocchi Di Silvestri, e quello per la Sardegna Alessandro Cardia, alla presenza del presidente del Consiglio comunale Marco Benucci e di don Pier Paolo Piras. «Un ulteriore passo nel percorso di crescita di Banca Generali Private in Sardegna, intesa anche come impegno sociale: come vicinanza alle persone e alle imprese», il commento di Bernardi.

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