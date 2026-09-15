SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Via Alghero.
16 settembre 2026 alle 00:49

Una banca al posto dell’ex bar Europa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La dove c’era il bar Europa, tra via Alghero e piazza Repubblica, ora c’è la nuova filiale di Banca Generali Private. Ieri l’inaugurazione della sede nello spazio che per tanti anni è stato punto d’incontro. Il locale conosciuto da tantissimi cagliaritani inizialmente era in via Alghero, all’angolo con via Dante, ed era anche tabaccheria. Poi il trasferimento nella piazzetta tra via Alghero e via Grazia Deledda e la chiusura in epoca Covid.

Da ieri, dopo un intervento di ristrutturazione, c’è dunque la nuova filiale di Banca Generali Private: nasce da un importante intervento di riprogettazione degli spazi e offre ambienti moderni e tecnologicamente all’avanguardia, postazioni operative e uno sportello bancario a disposizione della clientela.Attivi anche dieci private banker, oltre al personale di cassa.

L’inaugurazione si è svolta alla presenza del vicedirettore generale di Banca Generali Marco Bernardi, il responsabile di Toscana, Lazio e Sardegna, Federico Baiocchi Di Silvestri, e quello per la Sardegna Alessandro Cardia, alla presenza del presidente del Consiglio comunale Marco Benucci e di don Pier Paolo Piras. «Un ulteriore passo nel percorso di crescita di Banca Generali Private in Sardegna, intesa anche come impegno sociale: come vicinanza alle persone e alle imprese», il commento di Bernardi.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il comitato Sa Bardiania de sa Nurra: la distanza di protezione è fissata da leggi e sentenze

Pale vicino a nuraghi e necropoli, i progetti che minacciano l’Isola

Monito alla Regione: si rischia una distruzione senza precedenti 
Al. Car.
La tragedia

Giù dalla chiesetta, pensionato muore a Su Gologone

Ex operaio forestale precipita durante la messa: nessuno scampo 
Fabio Ledda
l’allarme

Risse e coltelli, a Cagliari cresce la paura

Arrestato un minorenne per spaccio. Residenti e commercianti: «Non se ne può più» 
Alessandra Ragas
La polemica.

Sestu, odio social sulla consigliera

Ylenia Mascia
Regione

Staffetta alla guida delle commissioni,  maggioranza divisa

A rischio il presidente del Bilancio per incompatibilità col ruolo nel M5S 
Roberto Murgia
La proposta: abbassamento dei massimali degli assistiti e stipendi equiparati a quelli di magistrati e parlamentari

«Servizi migliori? Rivalutiamo i medici di base»

Il presidente di Confapi Sanità Deriu: ridare dignità e prestigio a chi opera nel territorio 
Massimiliano Rais
Roma

Un piano per togliere la Lazio a Lotito

Indaga la Dda, perquisizioni per Bisignani e i vertici della Banca del Fucino 