Una bambina mette in fuga il ladruncolo 

Cerca di rubare un’auto dal cortile di una abitazione di via Molaria, una nipotina del padrone di casa lo nota e urlando lo costringe ad una precipitosa fuga a piedi. Più tardi, il 30enne residente a Quartu, di origine marocchina, Samir Morchid, è stato individuato e arrestato.

Le Volanti del Commissariato sono intervenute dopo la denuncia del proprietario dell’abitazione. È stata la nipotina a notare lo sconosciuto mentre tentava di scassinare l’auto. Dopo la fuga il 30enne è tornato in via Molaria e ci ha riprovato. Stavolta però è stato sorpreso dal padrone di casa mentre armeggiava con la portiera della sua auto. Il ladruncolo però è riuscito a scappare di nuovo. Sono così scattate le ricerche con la Polizia che è riuscita a notare il sospettato a bordo di un’auto parcheggiata sul litorale. Il 30enne è stato bloccato ma ha opposto un’attiva resistenza impugnando anche un coltello. Da qui l’arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Sottoposto ad perquisizione, è stato trovato in possesso di alcuni oggetti presumibilmente provento, secondo gli agenti del Commissariato, di furti pregressi consumati in abitazioni a Quartu e di un locale pubblico. L’indagato è stato così accompagnato nella sede di polizia di via Firenze dove è stato dichiarato in arresto. Poco dopo è anche comparso di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari per l’udienza di convalida che si è svolto con rito per direttissima.

Il giudice ha quindi convalidato l’arresto con l’applicazione della misura cautelare in carcere.

