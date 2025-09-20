VaiOnline
Via Cadello.
21 settembre 2025 alle 00:15

Una 62enne investita da una moto 

L’ha vista all’ultimo istante e non è riuscito a evitare l’impatto. Un 57enne in sella a una moto ha investito una donna che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Cadello. Immediati i soccorsi: il personale del 118 ha accompagnato d’urgenza la 62enne in ospedale, con assegnato un codice rosso per un brutto trauma cranico. Per fortuna in tarda notte le condizioni della donna erano in netto miglioramento.

L’incidente è avvenuto ieri verso le 21,30 all’altezza dell’incrocio con via Fratelli Falletti. Secondo la ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia Locale, la moto, una Kawasaki 500 (alla guida un 57 di Vallermosa), ha investito la 62enne, residente a Villasor, fermandosi subito per prestare i primi soccorsi. La donna avrebbe battuto la testa e questo ha fatto crescere la preoccupazione per le sue condizioni. I medici del 118 l’hanno portato al pronto soccorso del Brotzu. I successivi accertamenti hanno escluso gravi conseguenze e l’allarme è così rientrato.

Intanto i poliziotti della Municipale hanno effettuato i rilievi per accertare le varie fasi dell’investimento che sarebbe avvenuto in corrispondenza delle strisce pedonali. Sono stati sentiti anche alcuni testimoni. Ovviamente l’incidente di ieri richiama alla memoria i tragici investimenti avvenuti in via Cadello in passato.

