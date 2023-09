Una 45enne sotto accusa per un furto 

Aveva approfittato di un momento di distrazione del titolare di un negozio di via Pergolesi, afferrando 400 euro dal registratore di cassa per poi fuggire. Una 45enne di Monserrato è stata riconosciuta al termine delle indagini dei carabinieri della stazione di Villanova e denunciata. Decisive le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.

La vittima del furto, quando si è accorto della mancanza di una parte dell’incasso, ha capito che qualcuno aveva raggiunto la cassa per rubare i soldi. Ha presentato querela ai militari che hanno avviato gli accertamenti. Sono state le immagini delle telecamere a indirizzare le indagini sulla donna, conosciuta per i suoi numerosi precedenti e sottoposta alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ha così collezionato un’altra denuncia, questa volta per furto.

