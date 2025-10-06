Una 45enne italiana muore a Formentera: fermato il compagno 

formentera. L’ombra del femminicidio sulla tragica fine di Luisa Asteggiano, 45 anni, originaria di Bra (Cuneo) ritrovata domenica mattina senza vita nel suo appartamento a Es Pujols, la celebre località turistica di Formentera. È l'ipotesi su cui sono concentrati gli investigatori della Guardia Civil delle Baleari, che hanno arrestato il compagno della vittima, anche lui italiano: Ivan Sauna, 51 anni, di Busto Arsizio. Su di lui si sono concentrati subito i sospetti ed è stato interrogato. Entrambi erano residenti da anni a Formentera.

La coppia

Luisa Asteggiano viveva da oltre un decennio nell’appartamento del complesso residenziale Mirada, nell'Avenida Miramar di Es Pujols, dove è stata trovata. Lavorava in un bar della zona fra le più vive e frequentate dell’isola. Aveva un figlio 15enne nato da una precedente relazione che in questi giorni è con il padre in Italia. I due avevano una relazione definita da amici e conoscenti «tormentata», fatta di litigi e riappacificazioni. L’uomo si era trasferito lì da una decina di anni, sebbene la sua iscrizione all'Aire, il registro degli italiani all'estero, fosse recente. A Busto, dove risiede ancora una sorella, tornava raramente. A El Pujols Sauna era un volto noto non solo per aver gestito un’agenzia di vacanze e affitti turistici a Ibiza e Formentera, ma anche per la sua vita notturna.

Alcuni avrebbero riferito di aver sentito urla provenienti dall'appartamento di Luisa Asteggiano nella notte fra sabato e domenica. Ma quando i soccorsi sono arrivati, domenica alle 8 del mattino, per la donna non c'era più nulla da fare. Arrestato dalla Guardia Civil nel pomeriggio, ora Sauna dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Ibiza per la convalida del fermo.

L’inchiesta

Ed è possibile che l'inchiesta sia trasmessa al Tribunale competente per i reati di violenza di genere. Le autorità spagnole lavorano sull'ipotesi di femminicidio e il ministero per l'Uguaglianza ha inserito il caso nel registro dei presunti crimini di genere per i quali sono competenti tribunali specifici.

Sebbene non siano stati rivelati i dettagli dell'autopsia, gli investigatori ritengono che Luisa sia stata vittima di un'aggressione violenta. Sul suo corpo sarebbero state riscontrate almeno due ferite da taglio e contusioni multiple, compatibili con un pestaggio, secondo quanto riportato dai media. Ma la difesa di Sauna sostiene che «le ferite sul corpo della donna sono compatibili con un incidente domestico».

Le istituzioni

La presidente delle Baleari, Marga Prohens, ha espresso «la più ferma condanna per il presunto omicidio machista» di Luisa, e ha espresso «tutto il supporto» ai familiari della vittima. «Non possiamo tollerare la violenza contro le donne», ha scritto la governatrice in un messaggio su X.

Il consolato generale di Barcellona sta seguendo da vicino il caso e si è messo in contatto con i familiari per offrire assistenza, in particolare con una sorella, un fratello e con l'ex marito di Luisa Asteggiano, padre del loro figlio di 15 anni.

