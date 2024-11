Una 26enne investita sulle strisce pedonali: ricoverata al Brotzu  

Grave incidente ieri mattina in viale Poetto: una giovane è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali proprio davanti alla caserma Villasanta. La 26enne, originaria del Kirghizistan, è stata soccorsa e accompagnata dal personale del 118 al Brotzu. Le è stato assegnato un codice rosso ma per la dinamica dell’incidente: le sue condizioni non sarebbero particolarmente serie. I medici l’hanno tenuta sotto stretta osservazione.

I soccorsi

Come ricostruito dagli agenti della Polizia Locale, intervenuti per svolgere i rilievi, l’investimento è avvenuto nel tratto di viale Poetto in direzione Marina Piccola. La 26enne è stata travolta da una Fiat Panda sulle strisce. La donna era scesa dal proprio monopattini proprio per attraversare. Il conducente si è fermato subito, chiamando i soccorsi. In pochi istanti è arrivata un’ambulanza dell’Areus. La giovane ha riportato diverse ferite e un trauma cranico: è rimasta sempre cosciente. Ma vista la dinamica di quanto successo è stata portata d’urgenza in ospedale per poter svolgere tutti gli esami necessari. Alla guida del mezzo, un uomo di 76 anni: è stato sentito dagli agenti della Municipale fornendo la sua versione.

Un altro incidente

A fine mattinata c’è stato un altro incidente, in via Sonnino. Nello scontro tra un furgone e una bici ha avuto la peggio l’uomo che si trovava sul mezzo a due ruote. Per fortuna non ha riportato ferite gravi: i soccorritori del 118 lo hanno accompagnato al Brotzu assegnandogli un codice giallo. Anche in questo caso le indagini sono state svolte dagli agenti della Municipale. (m. v.)

