Una 13enne: stuprata mentre ero ubriaca 

Palermo. Si era allontanata dall'Ospedale dei bambini dopo una discussione con sua madre e poco dopo un giovane l’ha avvicinata e ha abusato di lei. A parlare è una ragazzina di 13 anni, ad ascoltarla il Pm del dipartimento fasce deboli. I poliziotti della Mobile, per individuare l’aggressore e confermare i fatti denunciati, hanno acquisito il cellulare della ragazzina. La tredicenne ha detto di essere stata violentata la notte tra sabato e domenica dopo che si era allontanata dall’istituto, dove era ricoverata in Neuropsichiatria infantile per una dipendenza da droga e alcol. Era con la mamma, ha detto, quando verso le 19 di sabato è uscita dell’ospedale, forse per comprare un gelato. In quel momento fra loro è divampata una lite e la giovanissima si è allontanata dopo aver chiamato un’amica che le ha portato dei vestiti. Le due ragazzine sono andate al Borgo Vecchio, 40 minuti a piedi, dove è più facile anche per un minorenne comprare alcol e trovare droghe, leggere e pesanti. Agli inquirenti comunque ha spiegato che al Borgo Vecchio si è appartata con un ragazzo e questo poi l’ha violentata, ignorando i suoi tentativi di opporsi. Erano le due di notte, ha detto, quando è tornata in ospedale, ubriaca, e si è coricata senza dire nulla. La mattina dopo però ha raccontato la violenza subita ai sanitari, e le visite mediche l’hanno confermata.

