Un’81enne investita sulle strisce 

È stata investita da un’auto mentre attraversava le strisce, in via Santa Maria Chiara a Pirri. Francesca Murtas, 81 anni, è ricoverata in neurochirurgia al Brotzu dopo un incidente avvenuto ieri mattina a pochi minuti dalle 10. Il conducente del veicolo, così come altri passanti, si sono immediatamente fermati per prestare i primi soccorsi: l’anziana, cosciente, è stata poi presa in carico dal personale del 118 che l’ha trasportata in ospedale con un’ambulanza: la prognosi è di 40 giorni. Non è, fortunatamente, in pericolo di vita. Sul posto, oltre all’équipe medica, è intervenuta per i rilievi del caso anche una pattuglia della polizia locale (che, sempre ieri mattina, aveva gestito un altro incidente – all’incrocio tra via della Pineta e via Dexart – con uno scontro auto-moto dove era rimasto ferito un motociclista, trasportato in ospedale in codice giallo). Per quasi due ore, il traffico in via Santa Maria Chiara ha subito pesanti rallentamenti.

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