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Vallermosa.
30 luglio 2026 alle 00:50

Un weekend fra teatro e gastronomia 

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Due imperdibili manifestazioni impreziosiscono l’estate a Vallermosa: da stasera, e poi da domenica, torna l’appuntamento rispettivamente con il festival “Giardini aperti” e con la “Festa dei Popoli”.

La prima iniziativa, giunta alla XIX edizione, comincerà oggi alle 19,30 nella Sala teatro di via Grazia Deledda. Ad aprire il programma degli spettacoli teatrali sarà “La principessa ribelle” portata in scena dalla compagnia il Crogiuolo. Lo stesso giorno, alle 22, il gruppo Abaco Teatro presenterà lo spettacolo “Ottavio Bottecchia, vite in volata”. L’indomani due nuove proposte: la prima, “Ciuffetto rosso”, allestita alle 19,30 da Anfiteatro Sud, seguirà la rappresentazione di “ Le topastre”, sempre di Abaco Teatro, previsto per le 22, che chiuderà l’edizione del festival 2026.

Un giorno di pausa e si riprende alle 20 di domenica con l’attesissima “Festa dei popoli” giunta alla terza edizione. Quest’anno, nello spazio dell’Anfiteatro comunale, saranno presenti i rappresentanti del Marocco con il cous cous, del Pakistan con il chicken biryani, dell’Ucraina che presenterà il suo varenichi con patate, torta medovic, e ancora il tradizionale shawerma della Giordania, il bourek dell’Algeria, il kebab della Turchia, il cous cous proposto dalla Tunisia e infine i malloreddus con crema di cardi selvatici e bottarga portati in tavola dalla Sardegna.

La manifestazione terminerà con le esibizioni dei gruppi folkloristici di Messico e Martinica che avranno inizio alle 21,30.

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