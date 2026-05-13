Un weekend di visite ai monumenti 

Sabato e domenica fino alle 20 a San Gavino si svolge Monumenti aperti: tantissimi i siti da visitare, raccontati da studenti e volontari.

Si potrà visitare la chiesa di San Gavino Martire, edificata da maestranze pisane nel 1347 all'inizio del Giudicato di Mariano IV d'Arborea. Riaprirà al pubblico, in attesa di una gestione, il Museo del calcio Nuccio Delunas, figura storica dello sport sangavinese. Da non perdere Il museo Due Fonderie, particolarmente suggestiva anche la casa museo Dona Máxima. Poi sarà possibile visitare le chiese di santa Chiara, santa Teresa e il convento di santa Lucia. Saranno ricche di fascino le visite alla storica fonderia ancora in funzione, che sono curate dal personale dello stabilimento industriale. Tra i luoghi più identitari c’è dunque la casa museo Dona Maxima, antica abitazione padronale del XVI secolo costruita dai feudatari spagnoli di Quirra.

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