Un weekend di motori e beneficenza: domani il maxi raduno delle Fiat 500 

A San Sperate un weekend all’insegna dei motori e della beneficenza. Domani torna infatti il raduno delle Fiat 500 e delle auto d'epoca, organizzato dall'associazione Classic Team San Sperate insieme alla Pro Loco. Giunta alla sua nona edizione, la manifestazione quest'anno si dividerà in due giorni: oggi, a partire dalle 17.30, la piazza San Giovanni ospiterà “Aspettando il raduno”, una serata di animazione dedicata ai più piccoli. Gioco ma anche sensibilizzazione: i bambini infatti potranno partecipare ad attività ludiche e creative incentrate sulla sicurezza stradale, con la possibilità di guidare una piccola auto elettrica. «Dal 2022 abbiamo deciso di devolvere il ricavato della manifestazione: il primo anno abbiamo acquistato due defibrillatori poi donati al comune, mentre nel 2024 abbiamo effettuato una donazione ad un centro antiviolenza, in memoria di Francesca Deidda. Tutte cause in cui crediamo fortemente», ha commentato Mauro Fiori, presidente del Classic Team.

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