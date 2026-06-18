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Dolianova
19 giugno 2026 alle 00:32

Un weekend di iniziative 

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Fine settimana ricco di eventi a Dolianova con il primo appuntamento della rassegna “Teatri d’Estate” organizzata dalla compagnia Il Salto del Delfino e due concerti di canto corale. Si comincia stasera alle 21 a Villa de Villa con lo spettacolo “Alice nelle meraviglie” diretto da Nicola Michele. Domani doppio appuntamento con la polifonia: alle 19,30 a Villa de Villa il concerto “La voce dei luoghi”, nell’ambito della 32esima edizione della Festa della musica, con i cori “Canticum Novum” e “Psallite” di Dolianova e “Sa Gloriosa” di Masullas; alle 20,30 nel sagrato della Cattedrale di San Pantaleo la quarta edizione della rassegna “Musiche d’Inkanto”. Con i padroni di casa del coro “Inkantos d’Olìa” si esibiranno i “Cantori di Bonaria” di Osilo e il coro femminile di Uri “Melodias”.

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