Un weekend di appuntamenti dedicati al carciofo spinoso Dop 

Masainas si prepara alla ventiduesima edizione della sagra del carciofo appena insignita del titolo di “Sagra di qualità nazionale” assegnato dall’Unione nazionale Pro Loco d'Italia. Organizzata da Proloco e Comune, la sagra celebra uno dei prodotti simbolo della Sardegna: il carciofo spinoso Dop, autentico tesoro agricolo del territorio.

Nel weekend saranno due le giornate dedicatea escursioni, degustazioni, showcooking, artigianato e tradizioni popolari, il tutto per raccontare e valorizzare un patrimonio che parla di comunità e sostenibilità.Si parte sabato mattina con un escursione tra i campi, organizzata dal Cammino minerario di Santa Barbara e l'apertura degli stand enogastronomici e non solo in piazza Belvedere.

Tanti anche gli eventi collaterali con un trenino turistico che accompagnerà i visitatori tra i campi di carciofi e non solo. Non mancheranno gli spettacoli con le esibizioni dei Boes e Merdules di Ottana e il concerto tributo a De Andrea dei Zirichiltaggia il sabato e, le esibizioni itineranti del coro Su Nuroresu e della Mogoro Maching Band la domenica .«Un ricco programma - dice il sindaco Gianluca Pittoni – e segnalo, tra le altre iniziative il convegno di sabato 5 aprile».

