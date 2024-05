Un weekend dedicato all’ambiente 

Oltre novanta chili di rifiuti in meno sulle coste dell’iglesiente

Si è conclusa la due giorni dell’iniziativa di Legambiente intitolata “Spiagge e fondali puliti”, alla quale ha aderito come ogni anno anche il Comune di Iglesias che portato avanti una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei ragazzi dei diversi istituti scolastici, affinché la partecipazione degli studenti potesse essere attiva ed importante.

Il messaggio è stato recepito e oltre cento studenti che appartengono a tre istituti comprensivi della città (Allori, Arborea e Nivola) si sono uniti ai volontari di Casa Emmaus, Soccorso Iglesias, Legambiente e amministratori locali, in un’azione di pulizia delle coste e delle spiagge iglesienti, nello specifico Masua, Porto Corallo e Bega Sa Canna.

«C’è stata un’ottima risposta da parte delle scuole - commenta l’assessore all’Ambiente Francesco Melis - e anche negli anni a venire continuerà la collaborazione. Coinvolgere i bambini significa sensibilizzare le famiglie, in modo da prospettare per il futuro un qualcosa di migliore per le nostre coste ed il nostro ambiente in generale. Gli stessi alunni sono stati indirizzati alla tutela dell’ambiente e alla corretta e sana partecipazione». Un messaggio di grande valore che, una volta metabolizzato, si porteranno dentro negli anni e potranno diffonderlo anche una volta entrati nel mondo degli adulti.



RIPRODUZIONE RISERVATA