Un weekend dedicato all’ambiente 

Un week end all’insegna del ripristino ambientale a Masainas. I volontari della Marevivo, in collaborazione con Jamaican Beach, sabato hanno ripulito la spiaggia di Is Solinas, raccogliendo ben 20 sacchi di indifferenziato, 15 di plastica, e 10 di vetro oltre che un grosso numero di ingombranti. Gli stessi volontari, domenica, hanno partecipato, nelle campagne del paese, all’evento promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gian Luca Pittoni, presente con guanti e bustoni, insieme agli agenti della compagnia barracellare presenti per un’attività ispettiva. Sono stati raccolti oltre 135 sacchi, tra indifferenziato, vetro e plastica, oltre che numerosi ingombranti. «Felici di esser stati coinvolti dal sindaco di Masainas, racconta Albano Salis, di Marevivo – vorremo che anche gli altri sindaci prendessero esempio». Con il ripristino ambientale di oggi, spiega il sindaco, «intendiamo comunicare che ogni scampolo di territorio comunale è meritevole di essere protetto e salvaguardato». (f. m.)

