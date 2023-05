Un weekend da tutto esaurito 

«Spettacolari, un vero capolavoro di cui non ero a conoscenza», esulta Sandra Fois, mentre con lo sguardo passa in rassegna le cere anatomiche di Clemente Susini. Spettacolari davvero, tanto che Carlo Felice ne rimase incantato e sborsò 14mila e ottocento lire per regalarle alla città. Va certamente al viceré di Sardegna la gratitudine per quell’intuizione dell’Ottocento che oggi consente di ammirare riproduzioni fedelissime di ogni parte del corpo umano, accompagnate dalla sedia di legno di Francesco Antonio Boi, primo docente della cattedra di anatomia dell’Ateneo.

Cento persone circa in fila mezz’ora dopo le 11, alle 16 si arriva a quota duecento. Tutti lì, a sfidare il caldo torrido pur di avanzare verso il cancello dell’ospedale Civile. «Una fatica, ma ne è valsa decisamente la pena», commenta Tania Putzu, armata di cartina e con famiglia al seguito. Piccolo incoraggiamento per chi nell’attesa cerca di trovare refrigerio diventando quasi tutt’uno col vicino muro. Tre le viuzze di Castello il viavai di turisti e locali è incessante, mentre il bus giallo paglierino attraversa la città col tutto esaurito. Ottimo esordio anche per le new entry di questa ventisettesima edizione di Monumenti Aperti - dedicata allo storico e indimenticato direttore dell’Unione Sarda Gianni Filippini -, che conferma il successo di sempre.

Cere e Poetto

Oggetti preziosi custoditi al secondo piano della Cittadella dei musei. Dopo la lunga latitanza - causa attacco dei tarli e una serie di vicissitudini -, c’è anche la Torre dell’Elefante tra la sfilza di siti a disposizione dei visitatori che hanno snobbato il Poetto (comunque pieno). Con gli studenti della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale Rosas, arrivati da Quartu preparatissimi, ma purtroppo incapaci di porre rimedio alle lungaggini burocratiche che vedono l’ultimo piano ancora inaccessibile. Peccato anche per la gemella di San Pancrazio, chiusa da dicembre del 2016.

La Vespucci

Lo spettacolo dell’Amerigo Vespucci in porto, gioiello della Marina Militare che si aggiunge alle bellezze della terra ferma. «Fantastic!», esclama una coppia di turisti inglesi in uscita dalla Cattedrale e arrivati di prima mattina per godere le bellezze della città. Che affascinano anche i tanti sardi approdati dai paesi vicini: «Abbiamo tante bellezze nei luoghi in cui viviamo che spesso ignoriamo. Bisognerebbe organizzare più spesso iniziative come questa», osserva Paolo Lai, cinquantasettenne di Capoterra, in gita con moglie e una coppia di amici. C’è chi vince la paura e decide di entrare nel pozzo di San Pancrazio, realizzato nel 1235 e in passato fonte di approvvigionamento idrico per la roccaforte, ieri attrattiva di successo per chi non si è fatto mancare l’ebrezza di percorrere i trenta metri circa sottoterra, scortati dalle guide del Gruppo speleo-archeologico Giovanni Spano. Porte aperte anche nella vicina casa massonica, dove i componenti del Grande Oriente d’Italia hanno accolto i curiosi e raccontato la storia dell’edificio costruito dalla famiglia Sanjust di Teulada.

I numeri

Cinquantatré monumenti, otto itinerari, più di 4mila e cinquecento tra studenti e insegnanti di 48 istituti scolastici, oltre a 417 volontari appartenenti a 28 associazioni, che si aggiungono a ulteriori 675 volontari per il progetto Monumenti in musica. Più le sette new entry, a disposizione per la prima volta dei visitatori, come l’archivio Mirella Mibelli, cassaforte tra le strade di Pirri che racconta vita e professione dell’artista originaria di Olbia, la chiesa San Rocco e il villino Cocco, con la sua torretta, la bella biblioteca e i vecchi ritratti a olio di Giovanni e Luigi Cocco, proprietari dell’edificio in stile liberty e di uno dei primi studi radiografici della Sardegna.

