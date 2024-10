Un weekend all’insegna dei sapori tradizionali 

A Carloforte si avvicina un week end all’insegna dei sapori tradizionali, con un doppio appuntamento organizzato dal Consorzio Arcobaleno e dall’associazione Ciao, in collaborazione con il Comune di Carloforte. Domani è la volta di "Carloforte Km 0” mentre sabato e domenica torna l’appuntamento con il Festival internazionale del Cascà.

Per "Carloforte Km 0” il villaggio espositivo di produzioni tipiche e di arti e mestieri sarà operativo dalle 9.30 alle 21. Dalle 11 prenderanno il via i laboratori di preparazione dei piatti tipici carlofortini, mentre dalle 12 alle 19 saranno aperte le degustazioni di piatti tipici carlofortini. La giornata sull’isola sarà anche l’occasione per un’escursione in tonnara o per un trekking con vari itinerari. Si chiude con il dj set di Simo G dalle 21.

Sabato e domenica Carloforte celebra uno dei suoi piatti più caratteristici, il cous cous. Si inizia con i laboratori di Carolina Rossini (tradizione carlofortina), del cous cous tunisino con Amina Gasmi e degli allievi dell’istituto Beccaria Loi di Sant’Antioco. Nel pomeriggio è previsto il laboratorio del cous cous per intolleranti al lattosio. La degustazione del cascà e di altri piatti tipici è prevista dalle 12 alle 19. Le due giornate saranno animate da diversi appuntamenti musicali e di animazione musicale.

RIPRODUZIONE RISERVATA