Un weekend alla scoperta di tesori nascosti 

Due giorni per riscoprire la città, ascoltare storie antiche raccontate con voce nuova. Il 31 maggio e il primo giugno Oristano apre le porte del suo patrimonio più prezioso in occasione della 29esima edizione di “Monumenti Aperti”, la manifestazione culturale organizzata dall’associazione Imago Mundi.

Il tema scelto per quest’anno è “Dove tutto è possibile”, un invito a guardare al patrimonio culturale con occhi nuovi, riscoprendolo come spazio di inclusione, creatività e comunità. Monumenti, chiese, palazzi storici e siti archeologici si preparano ad accogliere cittadini e visitatori in un weekend all’insegna della conoscenza e della bellezza.

Come ogni anno, guidati da volontari e da studenti di ogni ordine e grado, sarà possibile visitare ad esempio la Torre di Mariano II, il complesso di San Francesco con il Cristo ligneo, la Cattedrale di Santa Maria Assunta, e alcuni siti meno conosciuti ma ricchi di fascino, spesso accessibili solo in questa occasione come la Torre di Portixedda.

La Giunta comunale, su proposta del sindaco Massimiliano Sanna, ha deliberato una quota di adesione di 5mila euro. L’edizione 2025 si propone anche come momento di riflessione sull’accessibilità, fisica e culturale, dei beni comuni. “Dove tutto è possibile” vuole essere un messaggio di speranza e partecipazione, soprattutto per le nuove generazioni, chiamate a diventare custodi attivi della memoria collettiva.

RIPRODUZIONE RISERVATA