Un weekend alla scoperta della scienza 

Largo a colori, esplosioni, spettacolari esperimenti. Torna “Inventori in famiglia”, l’evento più conosciuto del 10Lab di Sardegna Ricerche. Sarà un weekend di festa, oggi e domani, a Sa Manifattura di Cagliari, dove la squadra di animatori scientifici del centro farà scoprire i lati sorprendenti della scienza e della tecnologia a bambini e adulti, con mostre, laboratori a ciclo continuo, science show,esperimenti.

L’Experimentarium

Il cuore della manifestazione sarà l'Experimentarium, dove si svolgeranno spettacoli scientifici a ciclo continuo a cura di divulgatori e comunicatori della scienza come Alessandro Gnucci e Gabriele Pastori, sui temi più diversi: dalla chimica, al suono, al circo applicato alla scienza. Sarà anche possibile entrare in una delle Science Room e scoprire le meraviglie del coding, della matematica e della robotica con Greta Galli e Francesca Rizzato (Sissa Medialab).

Educazione scientifica

Dice Valter Songini, responsabile pubbliche relazioni di Sardegna Ricerche: «Sardegna Ricerche si occupa anche di educazione scientifica, perché siamo consapevoli che bisogna partire dai più giovani per aiutarli a stimolare il loro pensiero critico, l’approccio alle discipline che prevedono logica e ragionamento. La scienza e la tecnologia sono materie complesse, con l’attività che da anni il 10LAB porta avanti anche nelle scuole di tutta l’Isola vuole avvicinare in maniera divertente i più giovani a questo mondo».

Gianluca Carta, responsabile 10Lab, sottolinea che «quest’anno la novità è un’intera area dedicata al rapporto tra arte e scienza, dove tutti e tutte potranno sperimentare e creare qualcosa di nuovo e divertirsi con gli spettacoli e i laboratori. Ma ci sarà spazio anche per la matematica, con i nostri classici Rompicapo matematici, che partono dal concetto che il senso matematico appartiene a tutti, attraversa le nostre vite e lo esercitiamo in moltissime azioni quotidiane. Noi attraverso questi giochi facciamo risolvere enigmi complicatissimi in maniera semplice e coinvolgente, ciò dimostra che l’attitudine al pensiero matematico non è solo appannaggio degli scienziati e dei matematici».

