Un weekend al GeoPalace con i “tricolori” Esordienti B 

Weekend sul tatami a Olbia, che si prepara a ospitare il Campionato Italiano A2 Esordienti B di judo. Al GeoPalace domani dalle 9.30 e domenica dalle 9 andrà in scena la kermesse affidata dalla Fijlkam al Centro Sportivo di Olbia e che torna nell’Isola dopo 22 anni, anche grazie al sostegno dell’assessorato regionale al Turismo e del Comune.

A cercare il titoli di categoria e l’accesso ai “tricolori” A1 saranno circa 500 atleti in rappresentanza di ben 255 società di quasi tutte le regioni italiane. In un anno di grandi successi per il judo italiano a livello europeo e mondiale (ultimo quello di Odette Giuffrida, che ha vinto l'oro ai mondiali di Abu Dhabi), anche la società del maestro Efisio Mele (5° Dan, fondatore e guida) ha raggiunto risultati “storici”. A livello giovanile i secondi posti del 46 kg Francesco Lai ai “tricolori” Cadetti A1 e al Trofeo Internazionale Città di Colombo (Grand Prix cadetti);a livello Veteran, con Raimondo Degortes (66 kg M2) e Federico Deiana (60 kg M1) oro ai mondiali di Abu Dhabi.

RIPRODUZIONE RISERVATA