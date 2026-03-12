Un vorace parassita minaccia la pineta 

La pineta fra Torre di Barì e Planargia è sotto attacco del tomicus. Il famelico coleottero si è impossessato di una trentina di arbusti, condannati a morte dal minuscolo esemplare, uno dei più temuti insetti forestali che ha un ruolo determinante nei fenomeni di deperimento delle pinete litoranee. Su segnalazione della Forestale di Tortolì, il cui equipaggio diretto dall’ispettore Giorgio Usai ha effettuato, qualche tempo fa, un monitoraggio dell’area, il Comune di Bari Sardo ha avviato una task force con un gruppo di esperti per frenare la diffusione del tomicus.

La sua avanzata sarebbe letale per gran parte della pineta, un gioiello ambientale del litorale. Nei giorni scorsi, un sopralluogo accurato è stato condotto alla presenza di Fabiana Casu, assessora comunale all’Ambiente e vicesindaca, Andrea Lentini, docente del dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, con un suo collaboratore, Francesco Frau, direttore del Servizio territoriale ispettorato ripartimentale della Forestale di Lanusei, Fabrizio Loi, responsabile del settore tecnico dello stesso servizio, e il comandante di Tortolì, Usai.

Al termine dell’incontro è stato disposto il taglio dei pini infestati, il conseguente sgombero delle piante abbattute e il trasporto verso un’area idonea allo smaltimento e, infine, l’abbruciamento di tutto il materiale vegetale asportato per evitare la diffusione delle larve. Sperando che vada tutto bene. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA