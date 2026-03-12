VaiOnline
Bari Sardo.
13 marzo 2026 alle 00:36

Un vorace parassita minaccia la pineta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La pineta fra Torre di Barì e Planargia è sotto attacco del tomicus. Il famelico coleottero si è impossessato di una trentina di arbusti, condannati a morte dal minuscolo esemplare, uno dei più temuti insetti forestali che ha un ruolo determinante nei fenomeni di deperimento delle pinete litoranee. Su segnalazione della Forestale di Tortolì, il cui equipaggio diretto dall’ispettore Giorgio Usai ha effettuato, qualche tempo fa, un monitoraggio dell’area, il Comune di Bari Sardo ha avviato una task force con un gruppo di esperti per frenare la diffusione del tomicus.

La sua avanzata sarebbe letale per gran parte della pineta, un gioiello ambientale del litorale. Nei giorni scorsi, un sopralluogo accurato è stato condotto alla presenza di Fabiana Casu, assessora comunale all’Ambiente e vicesindaca, Andrea Lentini, docente del dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, con un suo collaboratore, Francesco Frau, direttore del Servizio territoriale ispettorato ripartimentale della Forestale di Lanusei, Fabrizio Loi, responsabile del settore tecnico dello stesso servizio, e il comandante di Tortolì, Usai.

Al termine dell’incontro è stato disposto il taglio dei pini infestati, il conseguente sgombero delle piante abbattute e il trasporto verso un’area idonea allo smaltimento e, infine, l’abbruciamento di tutto il materiale vegetale asportato per evitare la diffusione delle larve. Sperando che vada tutto bene. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il talento

Il sogno americano di Ian Arzu

l F. Carta
Il conflitto

«A Erbil attacco deliberato» Gli italiani salvi nei bunker

Ora si valuta il modo di evacuare i 141 soldati Tajani assicura: non li lasceremo sotto le bombe 
Il conflitto

Khamenei si presenta: «Vendetta»

Nel primo discorso all’Iran il nuovo leader conferma la chiusura di Hormuz 
Aeroporto di Cagliari, Priscilla Pettiti avverte: «Necessaria una gara pubblica, nessuna deroga»

«Troppi rischi, privatizzazione da fermare»

La docente: il parere negativo della Corte dei Conti deve essere rispettato 
Alessandra Carta
Il caso

Due milioni buttati: la Casa di Comunità non serve più

Tempio, la grana della Sanità tra sprechi e inefficienze 
Andrea Busia
La storia

Ian Arzu prende a pugni i sogni

Prima vittoria da professionista negli Usa per il pugile 22enne di Lotzorai 
Fabiana Carta
Pescara

«Rischio di traumi per i bambini»

Famiglia nel bosco, la Garante: massimo impegno per risolvere la situazione 