«Un volo tragico: chiamavo Mauro, ma non rispondeva» 

«Mi sono preoccupato quando ho capito che la prima perlustrazione dell’elicottero era stata vana. Sono rimasto a Scivu fino alle 2 di notte, ma purtroppo è accaduto quello che non avrei mai immaginato. Ho perso un amico». Giuseppe Uccheddu ricorda ogni dettaglio di quella tragica serata di mercoledì scorso. Stenta a ancora a credere che Mauro Abis non ci sia più. Oggi lo saluterà per l’ultima volta in occasione dei funerali che si svolgeranno a Sardara alle 15 nella chiesa della Beata Vergine Assunta. Con lui ci saranno tanti amici parapendisti che condividevano con il commerciante 60enne morto a Scivu la passione per il volo.

La tragedia

Giuseppe Uccheddu vive a Gonnosfanadiga, ha 68 anni e un fisico da atleta. Giovedì mattina quando è stato ritrovato il corpo senza vita dell’amico si è sentito crollare il mondo addosso. Si è avvicinato alla salma e non è riuscito a trattenere le lacrime. Ha ripensato a quella terribile serata di mercoledì, iniziata alle 15 del pomeriggio quando con Mauro Abis ha raggiunto la spiaggia di Scivu.

L’ultimo volo

«Io ho iniziato a praticare questo sport nel 1993 – racconta Giuseppe Uccheddu – Mauro si è innamorato del parapendio l’anno seguente. Insieme a tanti amici abbiamo sempre frequentato Scivu. Lo abbiamo sempre considerato un posto molto sicuro. Anche mercoledì pomeriggio, come al solito abbiamo controllato il vento. Arrivava da nord e in questi casi non c’è una grande dinamica. Ma Mauro era un pilota abbastanza esperto per affrontare tutte le varie situazioni. In passato ci è capitato di partire da Scivu ed arrivare a Capo Pecora. Forse voleva fare questo anche mercoledì pomeriggio. Ma prima di decollare non abbiamo parlato di questo. Io ho fatto due giri, ma le condizioni non erano buone. Sono quindi tornato al punto di partenza. Mi sono voltato, ho guardato verso sud ma non ho visto Mauro. Ero convinto che fosse atterrato sulla spiaggia, ma niente. Mi sono preoccupato. Ho provato anche mettermi in contatto con lui, ma non rispondeva al telefono».

Le ricerche

«Ho anche pensato che fosse riuscito ad arrivare a Capo Pecora – continua Giuseppe Uccheddu – sono quindi salito in macchina per andare a riprenderlo. Ma non c’era. Una volta rientrato a Scivu ho lanciato l’allarme. Erano ormai passate due ore». Poco prima delle 18 sono iniziate le ricerche a terra e con l’elicottero. I vigili del fuoco hanno perlustrato per tutta la notte la zona a ridosso della spiaggia, ma di Mauro Abis nessuna traccia. Fino alle 11 di giovedì mattina, quando è stato trovato il corpo senza vita del commerciante di Sardara. «Come tutti quanti ho sperato fino all’ultimo che lo ritrovassero vivo – continua Giuseppe Uccheddu – ma purtroppo non è stato così. Mauro era nel posto sbagliato al momento sbagliato. Sono triste. Tutti sentiremo la sua mancanza. Era un uomo buono. Abbiamo condiviso tanti momenti felici. In questo momento mi vengono in mente le tante avventure in parapendio, le ore trascorse insieme a divertirci». Mauro Abis ha fatto parte in passato parte del gruppo “Fenicotteri Rosa”, l’associazione oggi presieduta da Paolo Salvatore Orrù. «Aveva una grande esperienza – dice Orrù –. Ha contribuito a far conoscere questa disciplina sportiva in Sardegna»

I funerali

Oggi parenti e amici saluteranno Mauro Abis durante la cerimonia funebre che si svolgerà a Sardara. La notizia della sua morte la sconvolto tutta la comunità. Il commerciante era molto conosciuto per il lavoro nell’azienda di famiglia, per il suo impegno sociale e per l’attività politica.

