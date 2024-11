Un volo diretto per gli Usa: «Partirà da Cagliari o Olbia» 

Sardegna e America più vicine. Con un volo che «collegherà l’Isola con New York e Filadelfia». A Radiolina, nel giorno che ha consacrato Donald Trump come 47° inquilino della Casa Bianca, lo ha annunciato l’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, ospite del programma “A tu per tu”. A giorni verrà pubblicato il bando.

Il sogno ha mosso i primi passi, ma la strada è tracciata. La Giunta – pronta a mettere soldini per far raggiungere ai sardi la terra a stelle e strisce, senza scali – cerca compagnie disposte a garantire il servizio. «A partire dal 2026», dice Cuccureddu. E saranno proprio i vettori a decidere da quale scalo isolano partiranno gli aerei. Le opzioni sono due: Cagliari oppure Olbia.

Nel bando c’è un paletto temporale: chi presenterà una manifestazione di interesse, «dovrà garantire i voli per almeno sei mesi l’anno». Niente turismo mordi e fuggi, con appena novanta giorni di operatività, a misura di bella stagione, come nelle politiche estive di alcune compagnie, low cost soprattutto.

L’opzione tra New York o Filadelfia dipenderà ugualmente dal vettore che deciderà di rispondere al bando della Regione. Proprio dallo scalo della Pennsylvania, l’American airlines decollerà per Milano Malpensa a partire dal 23 maggio del 2025. Cuccureddu ha così deciso di portarsi avanti con i compiti. Nella prospettiva del nuovo volo sardo con l’America, «la Regione parteciperà il prossimo anno alle principali fiere del turismo negli Stati Uniti». Obiettivo: «Promuovere la Sardegna oltreoceano».

