Un volo di solidarietà in mongolfiera 

Venti sacche di sangue raccolte e 260 bambini portati in volo. È il bilancio di “Settembre Oristanese – Volare donando”, l’iniziativa promossa dall’associazione Donatori Nati della Polizia di Stato, presieduta da Daniele Rocchi, con il sostegno degli assessorati allo Spettacolo e ai Servizi sociali del Comune di Oristano.

Lo scorso fine settimana, al parco sportivo di Torangius, l’autemoteca dell’Avis ha accolto i cittadini arrivati per la raccolta straordinaria. Poco distante, la mongolfiera ha regalato un’esperienza speciale ai più piccoli: 260 bambini hanno partecipato al volo vincolato, accompagnati dalle famiglie. Solidarietà e intrattenimento si sono così intrecciati in una mattinata dedicata alla donazione e alla sensibilizzazione. Il programma era iniziato sabato sera con l’esibizione della scuola di danza Sylphide di Villaurbana, la calata dei Supereroi acrobatici dalla Torre di Mariano II e il Night glow, con la mongolfiera illuminata nel cielo della città.

A Torangius anche un banchetto per la raccolta fondi destinata a Casa famiglia dell’ospedale. Per Rocchi, i numeri raccontano una partecipazione concreta che ha trasformato una giornata di festa in un’occasione per parlare di solidarietà. ( m. g. )

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