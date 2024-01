Un Villasimius spuntato va a caccia del primo gol 

Villasimius. Villasimius (Eccellenza) a caccia del primo gol nel 2024. La squadra di Nicola Manunza domenica scorsa ha ottenuto un ottimo punto sul campo del San Teodoro, dove la difesa sarrabese è riuscita a fermare l’attacco viola, il terzo del torneo. Ma in attacco non riesce a sbloccarsi.

Nella prima giornata di ritorno, nonché la prima del nuovo anno, la ha pareggiato a Sassari contro il Li Punti, e anche in quella occasione il match è terminato senza reti. Mentre nella seconda giornata di ritorno la formazione attualmente ottava in classifica ha perso di misura sul campo della Ferrini Cagliari. «I gol arriveranno», è convinto però il tecnico Manunza, «la squadra sta facendo molto bene. Col San Teodoro abbiamo conquistato un punto preziosissimo, in casa i viola avevano vinto sei volte nelle precedenti sette gare senza mai perdere. Anche con la Ferrini abbiamo giocato una buona partita, come col Li Punti».

Il Villasimius sta andando ben oltre le attese. È a due punti dalla zona playoff e ha un vantaggio di sei lunghezze da quella playout. «L’obiettivo è conservare la categoria. Ci sono ancora tante partite da giocare e ci sarà da soffrire». Nel prossimo turno i sarrabesi ospiteranno il Calangianus. «Uno scontro diretto», conclude l’ex tecnico di Guspini e Monastir, «contro una squadra già forte e che si è anche rinforzata».

