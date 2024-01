Un Villasimius spuntato si fa bloccare dal Li Punti 

Villasimius 0

Li Punti 0

Villasimius (4-2-3-1) : Arrus, Zedda, Loi, Magnin, Mastino, Rinino (26’ st Centeno), Kouadio, Melis, Camba, Manca (37’ st Mauro), Miranda (25’ st Kassama). In panchina Gonzales, Kirbi, Mancusi, Taricco, Marci, Matta. Allenatore Nicola Manunza.

Li Punti (4-4-2) : Mannoni, Olmetto, Cocco, Castigliego (43’ Columbu), Arnaudo, Salas (36’ st Ruiu), Lemiechevsky, Pucinelli, Tuccio (23’ St Spano), Mastino, Onfali (36’ st Voltani). In panchina Pittalis, Poddighe, Tocci, Malgari, Tugulu. Allenatore Cosimo Salis.

Arbitro : Federico Salis di Cagliari.

Note : a mmoniti Camba, Manca, Onali, Olmetto, Spano.

Villasimius. È finita senza gol la gara fra Villasimius e Li Punti, giocata senza grandi spunti tecnici soprattutto a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli. Poche le azioni degne di nota e le azioni da rete da ambo le parti. Un pareggio sostanzialmente giusto anche se nel finale i locali hanno mancato la palla della partita con Camba che, di testa, non è riuscito a centrare la rete da posizione favorevolissima. Gli ospiti un gol l’hanno fatta, ma giustamente l’arbitro ha annullato per fuori gioco. Il primo tempo non ha riservato emozioni. Nella ripresa i locali si sono fatti insidiosi con Miranda e Camba in contropiede. Il Li Punti non è riuscito a farsi pericoloso.

RIPRODUZIONE RISERVATA