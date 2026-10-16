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Sestu.
17 ottobre 2026 alle 00:15

Un videogame per imparare a rispettare l’ambiente 

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Imparare a rispettare l’ambiente diventa un videogioco. Questa l’idea dietro all’iniziativa Green Explorers – Missione 3R, presentata ieri nei Comuni di Sestu ed Elmas e rivolta alle scuole, da quelle dell’infanzia alle secondarie di secondo grado.

«Attraverso un apposito Ecogame, guidati in diretta dai comunicatori ambientali di Etambiente, gli alunni potranno imparare giocando in classe e affrontare missioni, quiz e sfide logiche, mettendo alla prova le proprie conoscenze e scoprendo come contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente», spiegano gli organizzatori. «Il gioco prevede attività specifiche a seconda dell’età. Per le scuole dell’infanzia», specificano, «il percorso Green Explorers: alla scoperta delle 3R affida il racconto e il gioco a tre personaggi, Regolo, Rinato e Ronda, che accompagneranno i bambini in un’avventura fatta di storie animate, colori e giochi di associazione, mentre per le scuole primarie e secondarie Green Explorers: Missione 3R! porterà gli studenti dentro un vero ecogame a livelli, dedicati alla riduzione dei rifiuti, al riutilizzo degli oggetti e alla corretta raccolta differenziata». Il percorso proseguirà con la creazione di elaborati originali, che saranno premiati. Le scuole possono iscriversi entro il 25 novembre. ( g.l.p.)

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