Un video per difendersi dai cyberbulli 

Prese in giro, insulti, spinte: episodi spesso sottovalutati, ma che per molti adolescenti rappresentano delle vere aggressioni. In Italia otto ragazzi su dieci ritengono che la violenza tra coetanei sia un problema grave e solo il 54 per cento dichiara di sentirsi sempre (o spesso) al sicuro a scuola. Sul bullismo e su altri fenomeni contemporanei si sono confrontati gli alunni della quarta C del liceo scientifico e della terza B delle Industriali. Le due classi di Tortolì si sono distinte per il livello di preparazione su temi quali la violenza sulle donne, l’educazione ambientale, la sicurezza stradale, lo sport e la sana alimentazione e nell’ambito del concorso High School Game - Wicontest contest gli studenti si sono fatti apprezzare anche per un video realizzato sul bullismo e sul cyberbullismo che ha consentito loro di approdare alle finali nazionali del 17 e 18 maggio.

L’iniziativa

«Un risultato che testimonia l’impegno, la competenza e la sensibilità degli studenti e dei docenti coinvolti, confermando ancora una volta il valore formativo di esperienze didattiche innovative e partecipative», spiegano i referenti del progetto didattico sviluppato all’Iti, guidato dal dirigente Basilio Drago. Le classi sono state preparate dai docenti Laura Famà per lo Scientifico e dal tandem Claudia Congiu-Luca Puddu per l’Istituto tecnico industriale. Gli insegnanti hanno accompagnato gli studenti in un percorso di studio e approfondimento multidisciplinare. «Non sempre è facile parlare con i ragazzi di educazione civica, parità di genere, bullismo e cyberbullismo. Sono temi molto complessi e delicati. Questo concorso ci ha aiutato a trattare questi argomenti in modo diverso», affermano gli insegnanti. «In più - evidenziano i docenti dell’Iti - hanno collaborato tra loro per realizzare il progetto video e rispondere ai quiz sui temi del concorso. Hanno fatto un gran gioco di squadra». Il video su bullismo e cyberbullismo è stato sviluppato in collaborazione con il tecnico Sebastian Lai e l’educatrice Bruna Moro.

In finale

Il concorso didattico nazionale, giunto alla tredicesima edizione, è rivolto agli studenti degli istituti superiori. L’iniziativa promuove l’apprendimento attraverso talk, sfide multimediali e attività interattive su tematiche di grande attualità legate all’educazione civica e alla cittadinanza attiva, coniugando formazione, innovazione tecnologica e spirito di squadra. L’accesso alla finale, che si terrà a bordo della nave Cruise Grimaldi Lines ormeggiata al porto di Civitavecchia, è motivo di soddisfazione per la scuola di via Scorcu. «Un risultato che testimonia l’impegno, la competenza e la sensibilità degli studenti e dei docenti coinvolti, confermando ancora una volta il valore formativo di esperienze didattiche innovative e partecipative». In palio per i vincitori c’è una crociera a Barcellona.

RIPRODUZIONE RISERVATA