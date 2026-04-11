VaiOnline
Tortolì.
12 aprile 2026 alle 00:20

Un video per difendersi dai cyberbulli 

Due classi di Scientifico e Iti alle finali nazionali del concorso High school 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prese in giro, insulti, spinte: episodi spesso sottovalutati, ma che per molti adolescenti rappresentano delle vere aggressioni. In Italia otto ragazzi su dieci ritengono che la violenza tra coetanei sia un problema grave e solo il 54 per cento dichiara di sentirsi sempre (o spesso) al sicuro a scuola. Sul bullismo e su altri fenomeni contemporanei si sono confrontati gli alunni della quarta C del liceo scientifico e della terza B delle Industriali. Le due classi di Tortolì si sono distinte per il livello di preparazione su temi quali la violenza sulle donne, l’educazione ambientale, la sicurezza stradale, lo sport e la sana alimentazione e nell’ambito del concorso High School Game - Wicontest contest gli studenti si sono fatti apprezzare anche per un video realizzato sul bullismo e sul cyberbullismo che ha consentito loro di approdare alle finali nazionali del 17 e 18 maggio.

L’iniziativa

«Un risultato che testimonia l’impegno, la competenza e la sensibilità degli studenti e dei docenti coinvolti, confermando ancora una volta il valore formativo di esperienze didattiche innovative e partecipative», spiegano i referenti del progetto didattico sviluppato all’Iti, guidato dal dirigente Basilio Drago. Le classi sono state preparate dai docenti Laura Famà per lo Scientifico e dal tandem Claudia Congiu-Luca Puddu per l’Istituto tecnico industriale. Gli insegnanti hanno accompagnato gli studenti in un percorso di studio e approfondimento multidisciplinare. «Non sempre è facile parlare con i ragazzi di educazione civica, parità di genere, bullismo e cyberbullismo. Sono temi molto complessi e delicati. Questo concorso ci ha aiutato a trattare questi argomenti in modo diverso», affermano gli insegnanti. «In più - evidenziano i docenti dell’Iti - hanno collaborato tra loro per realizzare il progetto video e rispondere ai quiz sui temi del concorso. Hanno fatto un gran gioco di squadra». Il video su bullismo e cyberbullismo è stato sviluppato in collaborazione con il tecnico Sebastian Lai e l’educatrice Bruna Moro.

In finale

Il concorso didattico nazionale, giunto alla tredicesima edizione, è rivolto agli studenti degli istituti superiori. L’iniziativa promuove l’apprendimento attraverso talk, sfide multimediali e attività interattive su tematiche di grande attualità legate all’educazione civica e alla cittadinanza attiva, coniugando formazione, innovazione tecnologica e spirito di squadra. L’accesso alla finale, che si terrà a bordo della nave Cruise Grimaldi Lines ormeggiata al porto di Civitavecchia, è motivo di soddisfazione per la scuola di via Scorcu. «Un risultato che testimonia l’impegno, la competenza e la sensibilità degli studenti e dei docenti coinvolti, confermando ancora una volta il valore formativo di esperienze didattiche innovative e partecipative». In palio per i vincitori c’è una crociera a Barcellona.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, questa vale tanto

Battuta la Cremonese nello “spareggio”, decide Esposito 
l Nello sport
Il conflitto

La pace incagliata fra le mine di Hormuz

L’Iran “non sa” dove siano tutti gli ordigni Trump: «Bonificheremo noi lo Stretto» 
Il conflitto

Caro carburanti: costa 150 milioni ogni settimana

A guadagnarci Stato e petroliferi, nell’Isola minimo calo dei prezzi 
Riccardo Spignesi
La richiesta

«Nell’Isola a rischio oltre seimila lavoratori delle imprese balneari»

L’allarme lanciato da Confindustria Pesa l’incertezza sulle concessioni 
Longevità

La sfida di un’Isola sempre più anziana

Allenamento cognitivo e fisico per invecchiare restando attivi e in compagnia 
Umberto Zedda
L’analisi

Matrimoni più fragili: «Immaturità affettiva» per sette “sì” su dieci

Nel bilancio del Tribunale ecclesiastico l’impatto dei social e delle dipendenze 
Alessandra Ragas