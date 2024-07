Un video omaggio al fagiolo bianco di Terraseo 

Grande soddisfazione a Narcao per il nuovo video dedicato al fagiolo bianco. Il video, prodotto da Laore in collaborazione con il Comune di Narcao e la comunità di Terraseo, arriva dopo il grande traguardo raggiunto lo scorso anno con il riconoscimento del piatto “fagioli bianchi alla terraseghese” come un prodotto alimentare tradizionale della Sardegna.

Storia, peculiarità del fagiolo bianco e la ricetta tipica certificata che esalta al meglio il prezioso “oro bianco” sono gli elementi del video, un appassionante racconto che celebra la cultura e il patrimonio gastronomico del territorio. «Dopo i vari riconoscimenti ottenuti dal fagiolo bianco, a marzo 2022 - ha detto l'assessora Ilaria Crobeddu - abbiamo iniziato il lavoro sul piatto tradizionale preparato con la nostra agrobiodiversità. Nel 2023, anche il piatto "fagioli bianchi alla terraseghese/fasciou biancu a sa terraseghesa" è stato riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prodotto agroalimentare tradizionale della Sardegna. Il video celebra questo riconoscimento. Siamo soddisfatti dei risultati e continueremo a valorizzare la nostra preziosa risorsa, grazie al supporto costante e indispensabile della Laore».

