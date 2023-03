Un video-ingranditore in dono all’istituto Falqui, così anche gli ipovedenti potranno usare il pc 

Un video-ingranditore in grado di consentire l’utilizzo del compuiter anche a chi ha gravi problemi di vista. L’apparecchio è stato donato dal “Lions Club Cagliari Host” all’istituto dei ciechi “Maurizio Falqui” in via Aurelio Nicolodi e ieri si è svolta la cerimonia di consegna.

«Ringrazio il presidente del club e tutti i soci – ha detto il commissario straordinario dell’istituto dei ciechi Maurizio Porcelli -: i Lions hanno sempre avuto una grande sensibilità per il mondo della disabilità visiva, bisogna dirlo. Sono persone che attuano il volontariato nei fatti». La moderna apparecchiatura, utile per agevolare la lettura dei testi da parte delle persone ipovedenti, è stata consegnata dai soci del club, guidati dal loro presidente Girolamo Campisi. «L’iniziativa è nata per aiutare gli ipovedenti che avevano serie difficoltà nel leggere il giornale – ha detto Campisi -. Quindi abbiamo fatto una raccolta di beneficenza e con la somma ricavata abbiamo comprato questo lettore. Il mondo leonistico è sempre stato molto vicino a quello dei non vedenti, abbiamo conosciuto Maurizio Porcelli che ha chiesto se potevamo occuparci di questo mondo. L’acquisto di questo apparecchio è il primo mattone a cui seguirà, speriamo, l’acquisto di altre apparecchiature utili al mondo dei non vedenti».

Dopo la consegna, l’apparecchio è stato benedetto da uno dei frati cappuccini che, dal dicembre scorso, hanno contribuito alla riapertura al culto della Cappella dell’istituto, chiusa da trent’anni. Infine, i presenti hanno ascoltato una poesia composta per l’occasione dal poeta Gian Paolo Scanu.

