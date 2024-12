Un video contro la violenza  

Il fine è nobile: lanciare un grido d'allarme contro la violenza di genere e i pericoli che si annidano nel mondo digitale. Il mezzo è un trailer cinematografico che l’associazione culturale “Il viaggio”, nata su iniziativa di quattro giovani oristanesi, proponeva di portare nelle scuole come strumento educativo per mettere in guardia gli studenti sui pericoli della rete.

L’iniziativa “Le lacrime di Venere”, però, rischia di non decollare per mancanza di risorse. «Il Comune, che inizialmente aveva espresso disponibilità a sostenere finanziariamente il progetto - denuncia il presidente dell’associazione, Ivan Bacchion - ha poi fatto un passo indietro». Il progetto aveva mosso i primi passi all’inizio dell’anno. «Avevamo chiesto alla Giunta un contributo di 4mila euro per realizzare un video che, attraverso la potenza narrativa delle immagini, raccontasse la storia vera di una ragazza vittima di adescamento online e di abuso», spiega Bacchion.

Un tema delicatissimo e attuale, già affidato alle pagine del libro “Le lacrime di Venere”, e che ora l’associazione puntava ad affrontare negli Istituti scolastici superiori, con l’ausilio di psicologi, personale della questura e del Centro antiviolenza “Luna e sole” di Cagliari. «L’intento era sensibilizzare i ragazzi sui rischi che si celano dietro l’utilizzo dei social - va avanti il presidente dell’associazione - e sull’importanza di denunciare». Dall’amministrazione civica, secondo Bacchion, solo promesse mantenute a metà. «A distanza di oltre un anno e dopo reiterate attese ci è stato proposto un contributo equivalente al 15 per cento del budget necessario, ben lontano da quanto discusso e pattuito», prosegue l’ideatore dell’iniziativa che qualche settimana fa ha inviato al sindaco e alla Giunta una diffida «per il mancato rispetto degli impegni di finanziamento». L’associazione minaccia la possibilità di «valutare opportune vie legali per il riconoscimento del danno subito». Da Palazzo degli Scolopi arriva la replica dell’assessore alla Cultura, Luca Faedda. «Abbiamo dato piena disponibilità a patrocinare il progetto - assicura - era già pronta la delibera con il contributo concesso, circa 600 euro, ma l’associazione lo ha ritenuto insufficiente». E intanto l’iniziativa “Il viaggio” fa tappa in altri comuni del territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA