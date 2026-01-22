VaiOnline
Spazio Pira.
23 gennaio 2026 alle 00:13

Un viaggio tra musica, teatro e territorio 

Un viaggio all’interno dei capolavori dell’arte in un percorso che interessa musica, teatro, e territorio. Questo lo scopo del progetto Son P’arte, finanziato dal Comune nell’ambito dei progetti di coesione sociale e promosso dall’associazione culturale Teatro Impossibile.

Arrivato alla quarta edizione si avvale della partecipazione di Aurelia Cocco, studiosa della materia. Con lei, gli attori di Teatro Impossibile, guideranno i partecipanti nella creazione di storie originali destinate a costruire l’evento teatrale che chiuderà il percorso. Anche in questa occasione non mancherà un laboratorio musicale, che vedrà ancora una volta come guida creativa l’artista sonoro Francesco Medda Arrogalla, con la sua miscela creativa e sofisticata composta da armonie popolari sarde, tropicali e mediterranee, in un incontro con l’hip hop astratto e la musica contemporanea. In questi giorni sono state aperte le iscrizioni. Gli incontri si terranno dal 3 febbraio al 26 maggio allo Spazio Michelangelo Pira, in via Brigata Sassari. La partecipazione è riservata ai cittadini di Quartu. Le persone interessate potranno richiedere informazioni oppure procedere all’iscrizione mandando una mail all’indirizzo teatroimpossibile@gmail.com. (g. da.)

