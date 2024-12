Un viaggio tra libri e musica a Casa Piga 

Un viaggio letterario tra parole e musica, radicato nell’amore per la propria terra. Sabato alle 18 nel Giardino di Casa Piga (località Sant’Isidoro), si terrà la presentazione del romanzo “La Sardegna nell’anima” di Tore Quartu.

Un appuntamento intimo e suggestivo, dove la passione per la letteratura si intreccia alla tradizione e alla convivialità.A moderare l’incontro sarà il professor Giuseppe Melis Giordano, profondo conoscitore della cultura sarda. A rendere ancora più speciale l’atmosfera sarà l’accompagnamento musicale a cura di Marco Maxia e Angelica Turno. Per partecipare è indispensabile prenotarsi, considerati i posti limitati. Per farlo, è possibile contattare i numeri 347 7338427 o 338 3623510. Al termine della presentazione ci sarà un aperitivo conviviale, accompagnato dal frizzante della casa.

