Un viaggio sensoriale alla scoperta del magico mondo di Frida Kahlo 

«C’è una grande attenzione da parte di questa amministrazione verso lo sviluppo turistico e culturale delle nostre zone – afferma Christian Farina, assessore al Turismo e alle attività produttive del comune – una nuova economia che potrebbe far crescere le prospettive di questa comunità». «Frida è un’artista importante che ha segnato la storia dell’arte, un personaggio iconico che tocca tematiche attualissime che interessano l’universo femminile – racconta Francesco Coloru, presidente della cooperativa Istelai – per portare avanti progetti di questa portata, occorrono amministrazioni lungimiranti, disposte ad appoggiare progetti come questi che rappresentano una scommessa».

Anticonvenzionale, dallo spirito indipendente e passionale, le sue opere modernissime furono ispirate dall’arte popolare e dalla cultura precolombiana attraverso la quale traspare il suo forte legame con la sua terra natale. Bitti inaugura la nuova stagione turistica, aprendo la sua terza mostra multimediale, dopo quelle dedicate a Leonardo e Van Gogh, collocandosi come centro di riferimento in Sardegna per le esposizioni multimediali. Al centro di una vivacissima rinascita culturale, in grado di offrire una serie di proposte accattivanti per i viaggiatori di ogni età, alla mostra inaugurata ieri all’Ariston, si sommano una serie di attrazioni, dal villaggio Nuragico di Romanzesu, al Parco di Tepilora, a BittiRex, al museo del Canto a Tenore e della Civiltà contadina.

Approda da ieri negli spazi del cinema Ariston di Bitti, la mostra multimediale della pittrice messicana “Frida Kahlo – Viva la vita”. La mostra multimediale, fortemente voluta dal Comune di Bitti, la cui organizzazione è affidata alla cooperativa Istelai, sarà visitabile fino al 9 luglio prossimo.

Terza esperienza

Attenzione

Sfida

Una scommessa che ha le carte in regola per essere vinta. La mostra è un viaggio sensoriale nelle opere e nella vita privata di Frida Kahlo, attraverso musiche e testi, studiati apposta per questo evento che permette ai visitatori di immergersi totalmente nello straordinario mondo della pittrice messicana. Una mostra che approda a Bitti per regalare ai visitatori la suggestione di un mondo lontano che porta con se elementi modernissimi per una riflessione sull’opera e sulla vita di un’artista libera e anticonvenzionale, indipendente e originale, non ascrivibile a quel surrealismo dentro la quale erroneamente vollero collocarla. «“Viva la Vita”: il titolo della mostra è preso da una frase che Frida scrisse nel suo diario personale -racconta Emanuela Manca storica e curatrice della mostra- una donna e un’artista straordinaria che ha trasformato le difficoltà della sua esistenza in opportunità, un simbolo di emancipazione che ha tratto ispirazione dalla quotidianità che lei ha vissuto pienamente sotto l’aspetto intimo-affettivo. Un’artista che ha saputo mescolare fantastico e reale, analizzando temi attualissimi quali le questioni identitarie e di genere».

