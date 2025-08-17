VaiOnline
Iglesias.
18 agosto 2025 alle 00:16

Un viaggio nelle cronache cittadine dell’Ottocento 

Un viaggio affascinante nella cronaca dell’Ottocento che ha contraddistinto fatti e personaggi della città medioevale. È il lungo e meticoloso lavoro portato avanti in dieci anni da Francesco Mula, appassionato di storia della sua città. Da questo lavoro di ricerca è nato un libro “Iglesias nei giornali dell’800”, presentato in questi giorni che ha già riscosso un grande successo fra il pubblico dei lettori e degli appassionati di storia. Da L’Indicatore Sardo, alla Gazzetta delle Quattro Provincie Unite, dalla Gazzetta del Popolo alla Gazzetta popolare, passando per tutti i quotidiani e i periodici. Pagina dopo pagina, vengono riportati gli articoli più significativi ed interessanti, offrendo uno spaccato della città davvero particolare. Dal 1794 al 1899, dalla cronaca nera alla bianca. Passando per episodi curiosi e interessanti da leggere con attenzione. La carta stampata come mezzo di comunicazione per condividere la vita e i costumi di un tempo, come ha spiegato Francesco Mula: «Sono molto felice del percorso di ricerca e approfondimento che ho seguito in questi anni. Ho svolto le mie ricerche consultando gli archivio online e presso l’Archivio Storico di Iglesias. Un lavoro importante per condividere questo sapere con i miei lettori, ma anche con i più appassionati e curiosi».

