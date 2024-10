Un viaggio nel tempo di Grazia 

La magia si irradia in un istante. I racconti deleddiani amplificano, alimentano le aspettative e fanno vivere al visitatore un incantevole “viaggio a ritroso”. Lollove ha regalato un fine settimana da incorniciare, tra identità, storia e sostenibilità ambientale. Il borgo è stato preso d’assalto, nella due giorni di Autunno in Barbagia. “Carreras de Lollobe” ha svelato le potenzialità di un luogo che ancora attende la giusta valorizzazione. «Le “cortes” sono andate bene, tuttavia è assurdo che la strada per raggiungerci sia così dissestata», dice Dino Tedde. «La colpa è pure nostra. Tra noi lollovesi dovrebbe esserci più collaborazione».

Incanto deleddiano

Un viaggio nel passato come obiettivo dichiarato. Chi ha scelto Lollove ha mostrato di avere le idee molto chiare. Nessuna voglia di smartphone, se non per qualche scatto da ammirare a fine serata. La connessione superveloce da queste parti non è contemplata, tanto meno il wi-fi. «Lollove è un posto che invita a pensare, a riflettere. Sì, è rigenerante», confessa una donna del Sassarese, mentre osserva i vecchi attrezzi da lavoro esposti nella casa-museo Efisio Chessa. Piatti tipici, creatività artigiana. Nel borgo fatato le sonorità della tradizione hanno preso il sopravvento, con “Costumenes, cantos e ballos in carrera”. Tutto possibile grazie al contributo dell’associazione culturale “Nugoresas” e al coro “Su Nugoresu”. La vestizione dell’antico abito barbaricino, poi, ha fatto il resto. Visitatori rapiti da quegli indumenti carichi di storia e di significati, catalogabili tra la metà dell’Ottocento e i primi anni del Novecento. Barbara Bussa ne ha illustrato le caratteristiche, con un occhio di riguardo per le origini e il significato.

Residenti

Poche case, una quindicina di residenti. Ecco Lollove, oltre le “cortes apertas”. Anna Maria Cicalò ha mostrato ai presenti la sua magnifica abitazione, restaurata con maniacale cura e rispetto per il passato. «Questo luogo rappresenta la mia infanzia, la storia della mia famiglia», confessa questa donna di 72 anni, innamorata del borgo. «I sapori, i fichi d’india. Qui ho sempre avuto la percezione di vivere “Il sabato del villaggio” di Leopardi. La sardità ti invade, sono legatissima a Lollove. In questa casa ho rispettato fedelmente la tradizione: ho evitato la modernità. I giovani stanno riscoprendo il borgo ma serve uno sforzo degli amministratori. La strada che parte dalla 131 Dcn deve essere sistemata, è piena di buche». Perché il borgo decolli manca solo qualcosa, forse un po’ di coraggio. «Questo borgo è un gioiello, ha solo bisogno di una scintilla che lo faccia animare tutto l’anno, non solo nel fine settimana di Autunno in Barbagia», sentenzia Stefano Flamini, ex priore di Santu Franziscu. «Speriamo che il coraggio di qualche residente contagi tanti nuoresi. Lollove è magico ed emozionante».

