Un viaggio lungo 210 anni: la storia dei Carabinieri sardi tra le sale di Villa Siotto 

Un viaggio lungo 210 anni attraverso la storia dell’Arma e rievoca le gesta di quegli uomini che per il loro sacrificio hanno lasciato nell’Isola impronte indelebili: è stata inaugurata a Sarroch, nelle splendide sale di Villa Siotto, la mostra dedicata alla presenza dei carabinieri in Sardegna. L’esposizione, che sarà visitabile gratuitamente sino al 24 novembre, è stata organizzata dall’associazione Memorias in occasione della giornata in cui è stata scoperta la targa che ricorda l’avamposto del 1852 dei cavalleggeri prima e dei carabinieri reali poi, che sorgeva nell’odierna piazza Repubblica.

In prima linea

Uniformi appartenute a ufficiali e sottoufficiali che hanno contribuito a estirpare il banditismo, documenti storici di grande importanza, prime pagine de L’Unione Sarda che hanno segnato un’epoca: l’esposizione dà spazio anche all’impegno della Benemerita negli scenari di guerra dei due conflitti mondiali. Ad accompagnare i visitatori alla scoperta dei cimeli che hanno riempito il piano terra dell’antica villa di Sarroch, il brigadiere capo in congedo Mario Ziulu, curatore della Sala della memoria della Legione dei carabinieri Sardegna. «Questa esposizione vuole celebrare il passato dei carabinieri arrivati nell’Isola nel 1822, e subito chiamati a combattere piaghe sociali come l’abigeato, ma soprattutto il banditismo – racconta Ziulu -, custoditi nelle teche ci sono documenti di grande valore come le prime patenti e i brogliacci che certificano l’avvio dell’attività dell’Arma nella nostra regione. I visitatori potranno ammirare anche uniformi di grande prestigio, come quella appartenuta al capitano Giovanni Agnesa, comandante della compagnia di Lanusei, alla guida degli uomini che individuarono e uccisero il terribile Samuele Stochino, e al maresciallo Antonio Zorcolo, che si distinse nella stessa operazione».

Uomini in divisa

La mostra di Sarroch celebra inoltre figure come il brigadiere Lussorio Cau, medaglia d’argento al valore militare, comandante della stazione di Orgosolo che condusse – insieme a un reparto di fanteria comandato dal tenente Giulio Bechi, che raccontò quei fatti nel celebre libro “Caccia grossa” - l’assalto di Morgogliai, e il maresciallo Vittorio Audisio, ucciso la mattina del 29 maggio 1894 durante l'assalto che si concluse con la cattura dei pericolosi latitanti di Usini Francesco Derosas e Pietro Giovanni Angius. E ancora armi appartenute a terribili fuorilegge, e documenti che narrano la storia di criminali sanguinari come gli orgolesi Pasquale Tandeddu e Giovanni Battista Liandru: la mostra è un viaggio completo alla scoperta di un mondo che sembra lontano, ma che sino a meno di un secolo fa ha reso tristemente famosa la Sardegna. Tra le curiosità, i ferri con cui si marchiava il bestiame: un bravo carabiniere era in grado di riconoscere la zona dal quale proveniva un animale, e capiva al primo sguardo se le marcatura delle orecchie era stata contraffatta. Roberto Pazzini, presidente di Memorias, l’associazione nata per liberare dall’oblio i soldati di Sarroch morti nelle due guerre mondiali, spiega l’obiettivo della mostra: «Abbiamo voluto dedicare uno spazio alla storia dei carabinieri in Sardegna per ricordare quanto la loro presenza sia importante, questa esposizione è un tributo al loro sacrificio per liberare la nostra terra dal banditismo e al loro contributo durante le due guerre mondiali».

