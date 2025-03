Un viaggio intorno al cuore per Kieran Culkin da Oscar 

Un viaggio alla scoperta delle proprie origini può essere l’occasione giusta per ritrovare la pace con se stessi; non solo sforzandosi di dare un senso alle azioni del passato, ma riformulando sulla base di nuovi principi una postura di vita più edificante per l’avvenire. Nelle situazioni complicate della quotidianità - dalle crisi esistenziali, a quelle sentimentali o nel lavoro - si fa sempre più necessaria l’esigenza di curare le proprie ferite personali; riavvicinandosi alle persone importanti perse lungo la strada, o magari azzardando un passo che in circostanze diverse non avremmo avuto il coraggio d’intraprendere. Orientando la propria riflessione su temi così delicati, la star hollywoodiana Jesse Eisenberg torna dietro la cinepresa con “A real pain”: road movie che strizza l’occhio al racconto di formazione e vanta lo straordinario apporto di Kieran Culkin; sulla cresta dell’onda dopo il successo planetario della serie tv “Succession” e fresco di vittoria agli Oscar come miglior attore non protagonista. Nella dimensione affettiva tipica dei legami famigliari, assistiamo al lento processo di riavvicinamento tra due anime, che dal valore di un rinnovato legame trarrà il coraggio di andare avanti.

La storia

Per molti anni, i cugini Dave e Benji hanno condiviso i parenti, gli interessi e una vicinanza al pari di quella tra due fratelli. Diventati adulti, le circostanze gli hanno fatto imboccare percorsi diversi: il primo vive a New York insieme alla moglie e alla figlia, lavorando come informatico nel settore delle pubblicità; il secondo abita poco distante dalla metropoli, e i lunghi trascorsi d’instabilità emotiva lo hanno spinto a compiere scelte autodistruttive. Prima di lasciarli, la nonna gli regala un viaggio a Varsavia per condividere un tour dove scoprire le proprie radici, e apprendere con maggior coscienza le atrocità subite dalla comunità ebraica durante l’epoca nazista. L’esperienza all’estero diverrà l’occasione per ritrovarsi, affrontando quell’irrisolto dentro ai propri cuori che genera allo stesso tempo amore e distacco. Con l’intento di elevare le qualità intrinseche della scrittura, Eisenberg adopera pochi elementi estetici per sostenere la narrazione; da cui i personaggi e il contesto esposto traggono ulteriore carattere ed impatto scenico.

Il preludio di Chopin

Su un tappeto malinconico scandito dalle note al pianoforte di Chopin, le antiche memorie e i particolari sfuggenti s’imprimono alla pellicola come pennellate sulla tela; senza imporre all’evolversi del racconto un sovrappiù di sostanza, ma anzi favorendolo con elementi opportuni e funzionali. Al centro di tutto il sistema, i protagonisti instaurano uno scambio intenso e partecipativo, rimbalzandosi gli interventi con tempismo mentre fanno chiarezza man mano sulle proprie specifiche differenze; che senza alludere a possibili soluzioni suggeriscono il bisogno immediato di comprensione e conforto. Destinato alla gloria, Culkin ruba la scena celando dietro l’irriverenza e lo sprezzo delle regole un animo sottile, che basta poco per incrinare. Confermandosi un cineasta a tutto tondo, Eisenberg dimostra grande maturità espressiva con “A real pain”; ricordandoci quanto spesso le storie che restano impresse son quelle nate da semplici presupposti, dove tutti riusciamo ad immedesimarci e a cogliere un’intuizione o lo spunto per un cambiamento.