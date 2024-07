Un viaggio in Africa attraverso i vestiti 

Un affascinante viaggio nell’Africa attraverso i colori del tessuto Wax. Lo propone l’associazione Alpo (Alleviale la povertà) nell’esposizione “Percorsi dei tessuti africani” visitabile da ieri in via Principe Amedeo 22/a.

Le stoffe Wax devono il proprio nome alle resine e cere (wax) impiegate nella lavorazione del materiale grezzo (cotone bianco). Attraverso numerose fasi di lavorazione, queste cere vengono gradualmente rimosse di modo che le ripetute infiltrazioni di colori rimangano via via impresse nel cotone. Questo tessuto, simbolo africano, ha origine in Indonesia, oggi è prodotto in Europa ed è copiato dalla concorrenza cinese. Nel diciannovesimo secolo, durante l’epoca coloniale olandese in Indonesia, il tentativo di organizzare una produzione industriale del batik giavanese spinge gli europei a commercializzarlo in Ghana, da dove la tecnica si diffonde in Africa centrale e occidentale.

«Questa esposizione ha lo scopo di favorire e promuovere nuove forme di conoscenza e di scambio tra la popolazione migrante e la cittadinanza», ha spiegato Maria Rosaria Cadelano. «Alpo è impegnata nel creare occasioni di incontro per superare pregiudizi, stereotipi e diffidenza». La mostra è un’occasione per conoscere e sostenere alcuni progetti che l’Alpo sta portando avanti: «In questo momento stiamo costruendo un pozzo per l’acqua in Senegal, nella regione di Fatick e stiamo cercando ulteriori donazioni per completare l’opera» ha concluso Cadelano.

La mostra, con ingresso gratuito, rimarrà aperta dal martedì al sabato dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20, fino al 10 agosto. Per maggiori informazioni si può contattare l’Alpo al numero 351.0833710 o via e-mail alpoassociazione@gmail.com.

RIPRODUZIONE RISERVATA