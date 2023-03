Un viaggio fra cinema e fumetti 

Un viaggio tutto italiano alla scoperta del legame tra il cinema e il fumetto, le due forme d’arte popolari per eccellenza nate insieme nel 1895. È il nuovo progetto dell’associazione culturale cinematografica Band Apart che, partito ieri con una serata dedicata al capolavoro pop di Mario Bava “Diabolik”, andrà avanti per altri quattro martedì. La rassegna dal titolo “I nostri cinefumetti!” proseguirà martedì 28 con Baba Yaga di Corrado Farina (ispirato alla Valentina di Guido Crepax); il 4 aprile spazio all'esperimento bonelliano di Duccio Tessari con “Tex e il Signore degli abissi”; si prosegue l’11 aprile con “Paz!” di Renato De Maria, che nel 2002 ha portato al cinema i personaggi creati da Andrea Pazienza; ultimo appuntamento il 18 aprile: omaggio a Dylan Dog con un raro docufilm di Giancarlo Soldi (Nessuno siamo perfetti, 2015) e con Vittima degli eventi, il fan movie del 2014 diretto da Claudio Di Biagio.

Le serate si svolgeranno nella sede di via Canalis, alle 20.30; ingresso riservato ai soci, è possibile tesserarsi il giorno delle proiezioni a partire dalle 20.

