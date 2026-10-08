SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Santu Lussurgiu.
09 ottobre 2026 alle 00:51

Un viaggio fra ambiente e biodiversità agraria  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tornano le giornate dei “Ceas aperti” e il centro educazione ambientale Don Deodato Meloni partecipa ancora una volta per far conoscere da vicino attività, progetti e percorsi educativi dedicati alla tutela dell’ambiente e salvaguardia dell’agricoltura tradizionale.

Domenica è in programma un incontro sulla biodiversità agraria in località S’Au ’e su salighe, dalle 9.30 alle 13, dove è stata restaurata la vecchia gualchiera, importante reperto di tecnologia preindustriale. Sarà un’importante occasione di approfondimento sul rapporto tra agricoltura, ambiente e tutela del territorio, si parlerà del valore delle varietà locali, delle colture tradizionali e delle pratiche agricole sostenibili.Proprio a S’Au ’e su salighe sorge il frutteto naturale con alberi di nespola germanica, gelso, cachi, pero, melo e olivo, poi le piante aromatiche come il timo, rosmarino, santoreggia, salvia, lavanda e mirto.I partecipanti, divisi in due gruppi e accompagnati dai tutor, saranno coinvolti nel rilievo del test rapido della biodiversità, uno strumento di osservazione e valutazione che permetterà di leggere alcuni elementi caratteristici del paesaggio agrario e riflettere sul loro ruolo nel sostenere la biodiversità. L’attività è gratuita.

L’iniziativa è organizzata dal Ceas con l’associazione Imago, il sostegno di Regione, Comune e Forestas, la collaborazione del Centro di cultura per l’educazione permanente di Santu Lussurgiu e Montiferru Play. ( j. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

politica

Ritornano le preferenze, si indicherà il premier

Tra le novità anche il premio di maggioranza “fisso” 
Campo largo.

«Questo sistema è un inganno»

Roberto Murgia
L’emergenza

«Contro topi e blatte più igiene nelle aule»

L’esperto: rappresentano un problema radicato, bisogna chiudere i varchi di accesso dei roditori 
Andrea Artizzu
Meloni (FdI): senza un assessore non si può andare avanti. Gli Oss idonei del concorso Ares: rispettare la graduatoria

Sanità, la rabbia dei lavoratori: «Troppe criticità»

Da nord a sud dell’Isola la protesta dei medici e dell’intero comparto 
Il sit-in

«Il caro carburante divora lo stipendio»: protesta a Cagliari

I sindacati di base scendono in piazza contro gli aumenti di benzina e diesel 
Umberto Zedda
Steadfast Noon

Guerra nucleare (simulata) della Nato

Bonelli (Avs): l’esercitazione prevede un ampio coinvolgimento della Sardegna 
Enrico Fresu
Campobasso

Ricina, la verità si cerca in una scuola

Sotto esame i pc utilizzati da persone che hanno avuto rapporti con le due vittime 