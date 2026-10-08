Un viaggio fra ambiente e biodiversità agraria  

Tornano le giornate dei “Ceas aperti” e il centro educazione ambientale Don Deodato Meloni partecipa ancora una volta per far conoscere da vicino attività, progetti e percorsi educativi dedicati alla tutela dell’ambiente e salvaguardia dell’agricoltura tradizionale.

Domenica è in programma un incontro sulla biodiversità agraria in località S’Au ’e su salighe, dalle 9.30 alle 13, dove è stata restaurata la vecchia gualchiera, importante reperto di tecnologia preindustriale. Sarà un’importante occasione di approfondimento sul rapporto tra agricoltura, ambiente e tutela del territorio, si parlerà del valore delle varietà locali, delle colture tradizionali e delle pratiche agricole sostenibili.Proprio a S’Au ’e su salighe sorge il frutteto naturale con alberi di nespola germanica, gelso, cachi, pero, melo e olivo, poi le piante aromatiche come il timo, rosmarino, santoreggia, salvia, lavanda e mirto.I partecipanti, divisi in due gruppi e accompagnati dai tutor, saranno coinvolti nel rilievo del test rapido della biodiversità, uno strumento di osservazione e valutazione che permetterà di leggere alcuni elementi caratteristici del paesaggio agrario e riflettere sul loro ruolo nel sostenere la biodiversità. L’attività è gratuita.

L’iniziativa è organizzata dal Ceas con l’associazione Imago, il sostegno di Regione, Comune e Forestas, la collaborazione del Centro di cultura per l’educazione permanente di Santu Lussurgiu e Montiferru Play. ( j. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA