Un viaggio avventuroso avvolti dai suoni dell’acqua Il torrentismo in Gallura attraverso canyon e tafoni 

Per un fine settimana avventuroso in Gallura l’appuntamento è alle pendici del Monte Nieddu, dove inizia il percorso verso rio Pitrisconi, lo spot preferito per gli amanti del canyoning (o torrentismo) in Sardegna. Antonio Spanu è guida ambientale escursionistica e guida canyon registrata alle rispettive associazioni nazionali ed è qui, nel cantiere forestale nel Comune di Padru, che ama trascorrere molti fine settimana, svelando ai sardi e ai visitatori un’Isola inaspettata.

Dentro la montagna

«Un sito iconico che si snoda in una gola granitica inserita in una concessione demaniale - spiega Antonio -. D’inverno arrivi alla base del percorso con l’auto, mentre in primavera è disponibile anche il servizio navetta fornito da una associazione locale. Io accompagno gruppi di massimo 8 persone e fornisco le attrezzature». Per gli amanti del torrentismo la sfida è doppia. Servono destrezza, per calarsi dalle rocce e interagire con la forza dell’acqua che insidia il tragitto, e ottime capacità natatorie. «Chi pratica abitualmente attività all’aperto e ha una buona forma fisica può tentare tranquillamente l’itinerario, ma abbigliamento e dotazioni devono essere consoni e al massimo dell’efficienza. Improvvisare è sconsigliato - precisa Antonio -. È più saggio affidarsi a una guida e a un doppio equipaggiamento: una muta con salopette, giubbino e calzari in neoprene spessi almeno 5 millimetri per affrontare l’acqua fredda con il giusto comfort d’inverno. Indossiamo sempre anche l’imbrago, il caschetto e delle scarpe da trekking utili nel tratto sterrato e in calata». Meglio intraprendere l’avventura d’estate, quindi? «No, i periodi migliori per praticare sono proprio l’autunno e la primavera, quando le piogge portano il torrente in piena, così da alimentare con forza le cascate. In generale, dipende dal meteo. Alcuni anni è possibile percorrere il rio sino a giugno, poi, il caldo rende stagnanti le piscine naturali per cui è molto meno gradevole immergersi». La discesa dura dalle 3 alle 4 ore, dipende dall’abilità del gruppo. Il torrente giunge sino a valle, ma l’escursione consigliata da Antonio termina alla piscina Lu Pitriolu, da cui parte un sentiero che riporta alle auto con mezz’ora di camminata veloce.

Scala Mpedrada

Chi preferisce restare all’asciutto, invece, può seguire la guida certificata in un alto itinerario altrettanto spettacolare della Gallura. Stavolta ci spostiamo nel Comune di Olbia, più precisamente nel borgo di San Pantaleo, per affrontare le 9 calate su roccia di Scala Mpedrada. Dalla strada provinciale 94, all’altezza di Portisco, oppure dalla Provinciale 59 per chi viene da Arzachena o dalla Costa Smeralda, si raggiunge piazza Arborea, al centro del villaggio. Una stradina sterrata poco distante conduce allo stazzo Manzoni, un vecchio edificio in pietra ristrutturato dove gli escursionisti lasciano l’auto e si preparano per il tour. Un’insegna incisa nel legno ti fa capire di essere arrivato nel posto giusto ma, anche qui, è saggio avvalersi di una guida, a meno che calate e arrampicate non siano familiari come il pane quotidiano. «Per chi vuole provare questa esperienza, la partenza è fissata alle 9 del mattino con zaino, caschetto, guanti, imbragatura e corde in spalla: sono gli attrezzi del mestiere nell’impresa al via con il lungo trekking che parte dal centro di San Pantaleo e conduce alla sommità di Punta Cugnana superando Punta Balbacana - illustra Antonio -. Da qui si affrontano le calate dalle torri rocciose che sovrastano il borgo. Sono tra le più panoramiche e ambite in Sardegna dagli amanti della disciplina».